花旗卡位烏克蘭重建商機 推銷債務換重建交易

花旗集團據傳正持續試圖促成一筆號稱有助於烏克蘭籌措重建資金的交易，這是這家華爾街巨擘卡位未來數年一大融資商機的舉措之一。

消息人士向彭博資訊透露，花旗去年底以來持續就這筆潛在交易試探投資人胃納，這筆交易將允許烏克蘭國營電網營運商NPC Ukrenergo以較優惠條款為大部分債務再融資，省下來的錢可能用於協助重建一直成為俄羅斯攻擊目標的烏克蘭電網。

這筆交易被花旗稱為「以債務換重建」，該行據傳截至5月把規模目標訂在約7.5億至10億美元，這將是投資銀行首次安排這類交易。不過，根據知情人士說法，由於烏克蘭情勢瞬息萬變，截至目前為止投資人興趣一直有冷有熱。儘管美國總統川普持續致力於終結俄烏戰爭，俄羅斯仍不斷攻擊烏克蘭，甚至加強火力。

花旗是俄烏戰爭爆發後唯一持續留在烏克蘭的華爾街銀行，在情勢充滿不確定性之際堅持推銷這項安排，顯示該行渴望從烏克蘭重建分一杯羹。世界銀行曾估計，過去三年多飽受戰火摧殘的烏克蘭，重建成本將達到5,240億美元。