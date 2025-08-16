星馬共構綠色經濟典範 跨境合作引領東協淨零轉型

在全球淨零浪潮下，新加坡與馬來西亞正攜手打造東協綠色經濟典範。從碳權交易、再生能源到碳捕捉與封存（CCS），兩國不僅建立合作機制，更擬打造東協統一框架，強化區域對接國際市場的集體競爭力。

今年初，星馬兩國領袖舉行高峰會，宣布設立「柔佛-新加坡經濟特區」，目標在於吸引更多外來投資、創造就業，並加強包括電力交易、碳權、碳捕捉與封存（CCS）在內的綠色經濟合作。

新加坡氣候影響力交易所（CIX）執行長朱愛儀（Oi-Yee Choo）接受中央社訪問表示，CIX不僅是碳交易平台，也代表新加坡參與東協碳市場合作，並與馬來西亞、泰國與印尼等國進行政策對話，共同推動制度整合與碳信用市場標準化。

她表示，新加坡的碳市場制度已趨成熟，能為區域建立參考模式。新加坡不僅實施碳稅，也建立交易平台與支援生態系，使得跨國企業與投資者更願意透過其平台操作，提升區域整體透明度與信任度。

新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒告訴中央社，許多東協國家如馬來西亞與印尼擁有豐沛自然資源，適合發展自然為本的碳專案。然而，碳市場的成熟與否，取決於計算、監測與驗證制度是否完善。新加坡在這方面具備優勢，能作為可信任平台。

羅啟鋒也提到，跨境合作將是推進區域轉型的關鍵，尤其在綠電輸送與碳資源交換方面。像是海底電纜計畫，將有望讓新加坡連結周邊國家能源，形成互惠互利的新格局，提升整體再生能源流通性。

展望未來，羅啟鋒指出，星馬的合作不僅帶動兩國綠色轉型，也為東協其他成員國樹立參照範例。若能成功建立信賴機制與制度接軌，東協或將以整體之姿進入國際碳市場，吸引更多資金與技術，進一步推進全球氣候目標。