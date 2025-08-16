新加坡、馬來西亞綠電交易拚上路 企業減碳解方浮現

隨著新加坡與馬來西亞就綠電與碳交易展開合作，跨境再生能源交易逐漸成為企業尋求減碳解方的新路徑，學者指出，讓在地與跨國企業透過相對有「信用」的平台至關重要，可強化企業供應鏈取得再生能源並減少碳足跡。

新加坡與馬來西亞今年初簽署「柔佛-新加坡經濟特區」聯合協定，交換6份備忘錄和1份意向書，內容涉及教育、婦女與社會福利、氣候變遷、碳捕捉與封存、城市發展及跨境犯罪防治等領域。

新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒告訴中央社，碳交易最關鍵的是「信用」，平台是否具有國際信賴、數據是否可追蹤、核算是否透明，都是企業選擇合作對象的重要考量。新加坡因金融制度完善與資訊透明性，已具備吸引國際企業進入的優勢。

羅啟鋒說，隨著企業ESG壓力日增，能否透過區域平台取得具有信賴度的再生能源與碳權，成為重要議題。對在地台商或跨國企業而言，星馬的合作機制將帶來嶄新選擇，也有助於區域企業接軌全球永續市場。

他指出，企業需要一個平台，而且是有信用、良好聲譽的管道，藉此知道從何購買並有效運用相關能源，藉此強化供應鏈結構。

新加坡氣候影響力交易所（CIX）執行長朱愛儀（Oi-Yee Choo）接受中央社訪問表示，CIX提供碳權與再生能源憑證等服務，協助企業取得可靠的綠電來源，平台完整且透明，有助於企業達成永續報告與淨零承諾。

朱愛儀指出，新加坡已發展出成熟的碳市場生態系，包括顧問公司、專案開發商、第三方驗證機構等。此外，新加坡的碳稅與碳定價制度，也提供企業實際的經濟參考，使其能更有系統地評估碳排成本與採購決策。

面對全球對碳市場的重視，朱愛儀表示，東協國家正展現積極態度。泰國與印尼等國正建立本地碳交易機制，也與新加坡展開對話，希望共同制定區域標準。東協碳市場小組已簽署合作備忘錄，目標推動區域制度整合，擴大集體影響力。