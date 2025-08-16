星馬綠電與碳權交易協議 打造區域淨零新路徑

新加坡與馬來西亞近期在綠色經濟領域展開深度合作，試圖打造東協地區邁向淨零碳排的典範。今年初兩國領袖舉行高峰會，宣布設立柔佛新加坡經濟特區，目標吸引更多外來投資、創造就業，並加強包括電力交易、碳權、碳捕捉等綠色經濟合作。

馬來西亞外交部今年初表示，新加坡總理黃循財訪大馬除回顧雙邊關係，討論共同關心的區域及國際議題，也見證「柔佛-新加坡經濟特區」聯合協定簽署，交換6份備忘錄和一份意向書，內容涉及教育、婦女與社會福利、氣候變遷、碳捕捉與封存、城市發展及跨境犯罪防治等領域。同時聚焦碳權交易與減碳成果的共享。透過國際轉讓減緩成果（ITMO），兩國將可在遵守巴黎協定的前提下共同達成各自的國家自定貢獻（NDC）目標。

為推動碳捕捉合作，馬來西亞經濟部與新加坡貿易與工業部共同成立聯合委員會，啟動技術研究與實務分享，為未來跨境商業應用奠定基礎。在再生能源方面，兩國也正合作建立跨境再生能源憑證（RECs）認證框架，推進區域電力交易與可再生能源部署。

新加坡成立於2021年的「氣候影響力交易所」（Climate Impact X，CIX）是東協區域重要的碳市場平台。CIX執行長朱愛儀（Oi-Yee Choo）接受中央社訪問表示，CIX 支援本地與區域企業碳交易，包括碳權與再生能源憑證等業務內容。

她強調，隨著東協國家合作深化，CIX將扮演更重要的支援平台角色，特別是對跨足多國市場、碳交易需求複雜的企業而言。CIX也參與東協碳市場政策對話，協助區域制定未來共同框架，推動制度整合與標準一致性。

新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒告訴中央社，新加坡在人才與金融基礎上具備優勢，足以吸引外資使用其碳交易平台。而馬來西亞則擁有豐富的自然資源與潛力碳專案，兩者互補性明確。隨著雙邊協議落實，星馬將共同引領區域走向綠色發展新篇章。