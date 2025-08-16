「看好蘋果營運轉強」 大摩：估iPhone本季產量增8%

摩根士丹利（大摩）看好蘋果公司（Apple）營運轉強，在上季iPhone銷售優於預期後，大摩不僅上修對本季iPhone製造量的預測，也看好下季續有增長。

大摩的大中華科技硬體團隊在最新的報告中，提高了蘋果本季的iPhone製造量預測，由原估的5,000萬支增加8%至5,400萬支。理由是上季一整季iPhone的銷售優於預期，通路中的庫存降低，創造出更大的補貨空間。增加的400萬支產量當中，iPhone 16與iPhone 16 Pro Max各200萬支。

本季iPhone出貨量則是預估可達5,500萬支。

基於過去季節性銷售旺季的歷史因素，分析師也看好下季（10到12月）iPhone產銷表現。產量最好可望介於7,300萬至9,200萬支；更貼近現實的數量或在7,300萬支至8,100萬支，由此數字推估出貨應在7,600萬支至8,400萬支。

大摩對iPhone新機iPhone 17在今年下半年的生產量預期並沒有改變，仍維持在8,000萬支到8,500萬支。去年下半年iPhone 16的產量是8,400萬支。

至於蘋果股價，大摩說，他們已經由3月時的謹慎看待，轉成更為看多，重申對蘋果股票的投資評級為增持，目標價240美元。蘋果股價15日收跌0.51%，報231.59美元。

大摩認為，換機周期、壓抑太久的iPhone需求、結構性的毛利順風、關稅看來壓力減緩等因素，可望讓蘋果的營運好轉，再者，蘋果的服務這一領域已經兩年沒有漲價，定價仍是個被低估的推動力。一旦財測可以改善，蘋果將能有多面向的拓展。

蘋果目前與其他大型科技股相比，其他投資機構多更不看好。但是大摩覺得，蘋果現在只差一個合適的人工智慧（AI）夥伴，就能大有突破。