美股再創高點在望 投資人關注傑克森洞年會降息線索

道瓊工業指數周五在聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）勁揚的帶動下，今年來首度出現盤中新高。美國總統川普放話對半導體加徵高關稅，導致晶片股下挫。投資人下周目光轉移懷俄明州傑克森洞舉行的央行年會，希望從中尋找可能推動美股再創新高的降息線索。

道瓊工業指數盤中一度觸及歷史新高45,203.52點，終場漲勢收斂只漲不到0.1%，未能創下收盤新高。標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.3%和0.4%。三大指數本周全數收高，道瓊表現居冠，上漲1.7%；標普500指數和那斯達克各漲0.9%和0.8%。

美國總統川普表示可能在下周宣布對半導體加徵關稅，並揚言逐步調高，費城半導體指數應聲大跌2.3%。此外，半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）預估本季獲利和營收下滑，股價重挫14%，其他晶片設備股也聞風大跌。

英特爾（Intel）上漲2.9%，有報導指出，英特爾正和川普政府商討美國政府可能入股的方案。台積電ADR下跌0.9%。一周下來，台積電ADR下跌1.2%，費半上漲1.3%。

道瓊上一次收在歷史新高是去年12月。標普500和那斯達克本周則分別創下今年第18次和第20次收盤新高。

自4月初以來表現墊底的道瓊成分股聯合健康周五狂漲12%，申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季買進約16億美元的聯合健康股票。

美國商務部周五公布，美國7月零售銷售較6月小幅成長0.5%，可見消費支出在貿易和經濟不確定性之下仍有韌性。不過，密西根大學長期消費者信心調查的最新數據顯示，由於預期未來通膨升溫，消費者信心已轉壞。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月降息的機率為87%，低於周四的92%。

因此，各界無不密切關注下周在傑克森洞舉行的全球央行年會，聯準會（Fed）主席鮑爾周五的談話或許會釋出下個月或接下來是否降息的動向。

凱投宏觀（Capital Economics）北美經濟學家艾許沃斯（Paul Ashworth）指出，投資人仍深信官員9月將調降利率25個基點，10月或12月還會再降息至少一次。他說，鮑爾可能會提醒市場，維持適度緊縮的政策立場依然合理。

如今，最大的風險來自市場幾近亢奮的氛圍。目前一派樂觀心理不僅對接連而來的壞消息感到麻木，早將4月因關稅引發的暴跌拋到腦後。

IBKR市場策略師索斯尼克說：「我們可能押上的籌碼不小，這恐怕是今年一大事件。萬一大家抱著鮑爾偏鴿的期待入場，他卻火力全開，全力放鷹該怎麼辦？」

索斯尼克說：「在這樣的情況下，越是自鳴得意，市場出現劇烈反應的風險就越高。」

美國銀行（BofA）策略師哈奈特（Michael Hartnett）則認為，就算鮑爾釋出鴿派訊號，美股仍可能下跌，因為投資人「買在傳聞、賣在事實」。

下周也將公布的Fed會議紀錄，上次會議中，有兩位官員反對按兵不動，會議紀錄可看出內部決策的氛圍。