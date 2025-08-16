川普喊鍘 抓狂罵經濟學家廢柴為哪樁？克魯曼揭他「想遮掩的真相」

美國總統川普最近頻頻抨擊經濟學家，他指責勞工部統計局（BLS）就業數據造假並開除局長麥肯塔佛，還要求高盛解僱首席經濟學家，連諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也淪為川普洩憤對象。

川普為何對這些經濟學家發火？

川普因為不滿7月非農就業數據太差，5月和6月的數據大幅下修，懷疑就業報告被「動手腳」，憤而開除BLS局長麥肯塔佛。對高盛開炮，是因為高盛經濟團隊竟敢發表報告，預測「最快10月」美國消費者就得為川普2.0關稅付出高昂代價。

川普另在Truth Social痛批克魯曼是「失心瘋的廢柴」，並建議讀者對克魯曼提告。但觸怒他的直接導火線不詳。

這位前紐約時報專欄作家向來對川普沒好話可說，最近更在Substack平台上以犀利言辭批判川普2.0關稅、移民等政策既摧殘美國經濟，又瓦解全球投資人對美國的信心。

本月初川普開除麥肯塔佛引起輿論譁然時，克魯曼就痛批川普只因不喜最新就業數據、就開除BLS局長，不啻是警告BLS今後切勿再發布經濟壞消息，而這種專制作風將使美國加速墮落為「香蕉共和國」。

外媒還推測一種可能：川普矛頭指向克魯曼，可能是出自於羨慕嫉妒恨。川普多次表示想得諾貝爾獎，正努力促成俄烏止戰，藉此提高諾貝爾和平獎出線機率。貿易顧問納瓦羅更企圖為他開闢摘諾貝爾桂冠的另一條路：他宣稱川普關稅策略值得獲頒諾貝爾經濟學獎，也就是2008年克魯曼憑貿易理論和新經濟地理學贏得的榮銜。

無論如何，克魯曼表示很榮幸，然後繼續批判。

川普否認經濟壞消息的方式：射殺信差

克魯曼15日發文力挺高盛首席經濟學家（川普未點名但指的應該是海濟斯），並反批川普因拒絕接受經濟壞消息，就射殺信差的做法。

川普之所以對高盛發飆，是因為海濟斯領銜的高盛團隊日前再次預測，川普的關稅將推升通膨，並拖慢經濟成長。克魯曼表示，這是非常主流的看法，卻讓川普抓狂，因為愈來愈多證據印證川普2.0政策正導致通膨趨升和經濟成長減緩，亦即「停滯性通膨」（stagflation）。

克魯曼指出，川普好大喜功，表面上自信滿滿，其實顯然對自己的經濟施政非常沒有安全感。一方面，他不容許一丁點批評；另一方面，他選擇聽他愛聽的話，從他提名保守派智庫傳統基金會首席經濟學家安東尼（EJ Antoni）為新任BLS局長，即可見一斑。

川普誇讚安東尼是「備受尊敬的經濟學家」。真相是？學者檢視安東尼的研究後直言，他「完全不夠格」，對BLS相關基本事實毫無概念，像是人口老化對勞動參與率的影響。順帶一提，NBC網站刊登的一張照片，清楚捕捉到安東尼參與2021年1月6日國會山莊外暴亂的身影。由此觀之，他獲川普提名為BLS局長，也就不令人訝異了。

對照下，海濟斯才是真正「備受尊敬的經濟學家」。去年華爾街日報報導提到，海濟斯精準料中一些重大事件，包括2021-2022美國通膨軟著陸，以及2008年房市泡沫爆裂導致嚴重衰退。他也曾誤判形勢，但整體而言，過往預測準確紀錄不凡。海濟斯與其團隊對關稅等議題的看法，大致都與主流觀點近似。

川普亟欲遮掩的經濟真相：停滯性通膨來了

其中一項就是「停滯性通膨」。獨立經濟學家大多認為，關稅會傷害經濟成長，並推升物價。川普則堅稱，他的關稅會創造一波經濟繁榮，而且對消費者物價毫無影響。

但數字會說話。兩周前公布的就業數據顯示，美國經濟正大幅減緩。本周出爐方兩份通膨報告，不論是消費者或生產者物價，都呈現關稅效應已對物價產生明顯的影響。

克魯曼估計，目前為止，通膨攀升1、2點，失業率小幅攀升，或許不足以認定為衰退；但川普的關稅措施，加上狂砍社會福利計畫，勢必會對低收入戶造成沉重負擔。

而且，不只是關稅推升物價而已。檢視美國新鮮蔬菜批發價便會發現，7月蔬菜價格暴漲50%，實在驚人。何以致此？一大因素或許是移民和海關執法局（ICE）到處搜捕無證移工所致。畢竟，蔬菜總得有人採收吧。

目前為止，只有一位名人警告經濟災難即將臨頭：川普本尊。川普堅稱，假如法院判決他違法實施的關稅確實違法，美國將面臨「大蕭條」。

持平而論，美國目前面臨的是政治和心理災難大於經濟災難。

對一位正常的國家領導人而言，發現自己對經濟判斷錯誤，或許會覺得受傷，但沒什麼大不了，錯了矯正就好；但對川普而言，任何顯示他經濟政見跳票的說法，在他眼裡都有如奇恥大辱。

川普現在的所做所為，與他聽見壞消息向來的反應一致：試圖射殺信差。BLS發布疲弱的就業成長數據，所以他開除局長；高盛表示關稅確實會導致消費者物價上漲，所以他要求高盛讓首席經濟學家滾蛋。

當然，紙終究包不住火。克魯曼警告，川普拒絕接受壞消息，可能導致停滯性通膨持續得更久。