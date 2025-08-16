中國長城汽車在巴西擴廠 魯拉向外國企業招手

巴西總統魯拉今天出席中國長城汽車（GWM）在聖保羅州（SaoPaulo）一間工廠的開幕儀式時表示，歡迎外商在巴西做生意。他同時也批評美國向巴西產品祭出50%關稅。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在開幕儀式致詞時說道：「請放心依靠巴西政府。想離開的（企業）就離開，想來的（企業）我們張開雙臂歡迎你們。」

魯拉致詞時，也批評美國總統川普（DonaldTrump）向多項巴西銷美商品加徵50%關稅，並認為巴西正在面臨「不必要的動盪」。這項關稅措施已在本月6日生效。

魯拉本月稍早告訴路透社，他將在包含中國在內的新興國家集團「金磚國家」（BRICS）啟動對話，談論如何因應川普關稅。

這名左派領袖提到，儘管過去其他車廠如福特（Ford）與賓士（Mercedes-Benz）曾決定縮減在巴西的業務，但是巴西也歡迎像中國長城汽車這樣的新公司到來。他強調，巴西始終對商業談判抱持開放態度。

根據新聞稿，長城汽車巴西分公司年產能為5萬輛車，未來開始向拉丁美洲出口汽車時，預計將創造逾2000個就業機會。

根據巴西汽車製造商協會（Anfavea）上週發布的數據，巴西汽車2025年出口估計較2024年成長38.4%，達55.2萬輛。