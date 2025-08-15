超車輝達！瑞銀分析師：「這檔晶片股」未來幾年將成長最快

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
瑞士銀行（UBS）分析師表示，鮮為人知的晶片製造商賽特時脈公司（SiTime），可能會是半導體世界中，下一個響叮噹的名字。美聯社
瑞士銀行（UBS）分析師表示，鮮為人知的晶片製造商賽特時脈公司（SiTime），可能會是半導體世界中，下一個響叮噹的名字。美聯社

瑞士銀行（UBS）分析師表示，鮮為人知的晶片製造商賽特時脈公司（SiTime），可能會是半導體世界中，下一個響叮噹的名字。

CNBC報導，瑞銀分析師瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）首次追蹤該公司，並給予「買進」評級，及260美元的目標價，意味有20%左右的上漲空間。

亞庫瑞表示：「SiTime擁有矽基的新解方，正顛覆計時市場，堪稱電子世界的『脈搏』；且我們相信，它將在未來幾年內，成為所有半導體公司中，成長最快的一間。」並說，SiTime在微機電系統（MEMS）計時晶片中的領導者位置，已贏得納入蘋果與輝達的設計，這料將推動該公司日曆年度2026年總營收將年增36%，2027年也將年增30%，高於華爾街預測共識的11%與3%。

亞庫瑞認為，SiTime最大的成長機會，應來自與蘋果的合作。今年，蘋果讓SiTime成為其MEMS獨家供應商，這是專為蘋果自家數據機晶片打造的電子震盪器，用以取代傳統的石英震盪器。不同於後者，MEMS震盪器的尺寸更小，更具能源效率，且能更精確地整合於晶片上。

SiTime股價在今年稍早大漲，因蘋果在iPhone16e中，採用該公司的MEMS計時晶片。該公司計時晶片也用於其他蘋果產品，比如Apple Pencil Pro。

分析師 半導體 領導者

延伸閱讀

吳思瑤批民眾黨阻礙北士科 黃瀞瑩舉輝達進駐回擊「別含血噴人」

除了減碼蘋果與美銀 波克夏也揭曉這三檔「神祕」持股

吳思瑤稱民眾黨擋200億強化電力擋輝達 陳智菡：10年編5千億用哪？

川普「100%」晶片關稅豁免蘋果 FT：實力不足供應商恐受重創

相關新聞

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

美國實施近百年來的最高關稅，卻未刺激通膨大幅升溫，此一現象令經濟學家備感困惑，有些人懷疑，企業至今仍不願將額外成本轉嫁給...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

在零售銷售數據強勁帶動下，道瓊工業指數15日早盤上漲273點，或0.6%；標普500指數在平盤附近游移；那斯達克綜合指數...

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

Business Insider報導，羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國可能步上日...

超車輝達！瑞銀分析師：「這檔晶片股」未來幾年將成長最快

瑞士銀行（UBS）分析師表示，鮮為人知的晶片製造商賽特時脈公司（SiTime），可能會是半導體世界中，下一個響叮噹的名字...

重量級人物示警！ChatGPT之父奧特曼：AI浮現泡沫 有人會賠很慘

在經濟學家思考股市是否充滿可能即將破裂的人工智慧（AI）泡沫之際，ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。