超車輝達！瑞銀分析師：「這檔晶片股」未來幾年將成長最快

瑞士銀行（UBS）分析師表示，鮮為人知的晶片製造商賽特時脈公司（SiTime），可能會是半導體世界中，下一個響叮噹的名字。

CNBC報導，瑞銀分析師瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）首次追蹤該公司，並給予「買進」評級，及260美元的目標價，意味有20%左右的上漲空間。

亞庫瑞表示：「SiTime擁有矽基的新解方，正顛覆計時市場，堪稱電子世界的『脈搏』；且我們相信，它將在未來幾年內，成為所有半導體公司中，成長最快的一間。」並說，SiTime在微機電系統（MEMS）計時晶片中的領導者位置，已贏得納入蘋果與輝達的設計，這料將推動該公司日曆年度2026年總營收將年增36%，2027年也將年增30%，高於華爾街預測共識的11%與3%。

亞庫瑞認為，SiTime最大的成長機會，應來自與蘋果的合作。今年，蘋果讓SiTime成為其MEMS獨家供應商，這是專為蘋果自家數據機晶片打造的電子震盪器，用以取代傳統的石英震盪器。不同於後者，MEMS震盪器的尺寸更小，更具能源效率，且能更精確地整合於晶片上。

SiTime股價在今年稍早大漲，因蘋果在iPhone16e中，採用該公司的MEMS計時晶片。該公司計時晶片也用於其他蘋果產品，比如Apple Pencil Pro。