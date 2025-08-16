應材兩大利空 財測失色

美國半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）上季獲利與營收都高於市場預期，本季財測卻令人失望，原因是中國大陸需求疲軟、以及關稅不確定性導致客戶訂單不穩，重燃美中爭端拖累晶片需求憂慮，應材股價15日在美股早盤重挫11.9%。

應材在止於7月底的年度第3季淨利年比成長4.1%至17.8億美元，經調整後每股純益（EPS）2.48美元，營收年增8%到73億美元，都高於分析師預期。最重要的半導體系統部門上季營收成長10%至54.3億美元，同樣超乎預估。

應材財務長希爾（Brice Hill）表示，意外看到上季先進製程客戶的需求不均，部分客戶因諸多經濟不確定性而延後投資。歸因可能是租稅與關稅政策調整的環境不確定性。

應材預期，本季經調整後每股純益2.11美元、或加減0.2美元，預估營收為67億美元，都低於市場所料。

執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，目前總體經濟與政策環境「導致不確定性上升與能見度降低」，目前有大量待審核的出口許可申請尚未獲得美國政府批准，並假定這些申請本季都不會核發。