重量級人物示警！ChatGPT之父奧特曼：AI浮現泡沫 有人會賠很慘

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼認為，AI已浮現泡沫。路透
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼認為，AI已浮現泡沫。路透

在經濟學家思考股市是否充滿可能即將破裂的人工智慧（AI）泡沫之際，ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）承認，AI確實已浮現泡沫。

奧特曼和OpenAI其他一些高階主管，14日在舊金山與一群記者共進晚餐並接受訪問，話題包羅萬象。奧特曼受訪時把金融市場對AI做出的反應，與1990年代網路泡沫互相比較。

奧特曼說：「回顧歷史上大多數泡沫，例如科技泡沫，貨真價實的利多確實存在。科技確實很重要，網路很了不起，但大家興奮過頭了。我們是否已走到AI讓全體投資人興奮過頭的地步？我的看法是沒錯。AI是否是很長一段時間最重要的大事？我的看法也是肯定的。」

奧特曼認為，一些AI新創公司明明只有三個人和一種構想，卻能以高估值籌資的現象很「瘋狂」。奧特曼說：「有人會損失慘重，我們不知道是誰，但許多人會大賺一筆。」

ChatGPT用戶基礎一年來擴大約三倍，目前每周用戶超過7億人。奧特曼表示，ChatGPT目前是全球第五大網站，而且正朝第三名一路暢通邁進；這意味ChaGPT將擠下Instagram和臉書。

如果要持續擴大事業規模，OpenAI需要的中央處理器（CPU）將遠比現在還多，這是奧特曼優先要務之一。奧特曼說：「在不久後的未來，OpenAI應會砸下數兆美元來興建資料中心。」

OpenAI ChatGPT 奧特曼

延伸閱讀

馬斯克為Grok無法排第一揚言告蘋果 奧特曼發文反嗆馬斯克操縱X

GPT-5成功問世 女領隊身分曝光！留美畢業2年身價破千萬人民幣

15億天價挖角被拒 Meta踢到鐵板

MLB／被待7年的道奇交易 奧特曼感性發文：每刻都心懷感激

相關新聞

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

美國實施近百年來的最高關稅，卻未刺激通膨大幅升溫，此一現象令經濟學家備感困惑，有些人懷疑，企業至今仍不願將額外成本轉嫁給...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

在零售銷售數據強勁帶動下，道瓊工業指數15日早盤上漲273點，或0.6%；標普500指數在平盤附近游移；那斯達克綜合指數...

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

Business Insider報導，羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國可能步上日...

超車輝達！瑞銀分析師：「這檔晶片股」未來幾年將成長最快

瑞士銀行（UBS）分析師表示，鮮為人知的晶片製造商賽特時脈公司（SiTime），可能會是半導體世界中，下一個響叮噹的名字...

重量級人物示警！ChatGPT之父奧特曼：AI浮現泡沫 有人會賠很慘

在經濟學家思考股市是否充滿可能即將破裂的人工智慧（AI）泡沫之際，ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。