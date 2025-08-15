重量級人物示警！ChatGPT之父奧特曼：AI浮現泡沫 有人會賠很慘
在經濟學家思考股市是否充滿可能即將破裂的人工智慧（AI）泡沫之際，ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）承認，AI確實已浮現泡沫。
奧特曼和OpenAI其他一些高階主管，14日在舊金山與一群記者共進晚餐並接受訪問，話題包羅萬象。奧特曼受訪時把金融市場對AI做出的反應，與1990年代網路泡沫互相比較。
奧特曼說：「回顧歷史上大多數泡沫，例如科技泡沫，貨真價實的利多確實存在。科技確實很重要，網路很了不起，但大家興奮過頭了。我們是否已走到AI讓全體投資人興奮過頭的地步？我的看法是沒錯。AI是否是很長一段時間最重要的大事？我的看法也是肯定的。」
奧特曼認為，一些AI新創公司明明只有三個人和一種構想，卻能以高估值籌資的現象很「瘋狂」。奧特曼說：「有人會損失慘重，我們不知道是誰，但許多人會大賺一筆。」
ChatGPT用戶基礎一年來擴大約三倍，目前每周用戶超過7億人。奧特曼表示，ChatGPT目前是全球第五大網站，而且正朝第三名一路暢通邁進；這意味ChaGPT將擠下Instagram和臉書。
如果要持續擴大事業規模，OpenAI需要的中央處理器（CPU）將遠比現在還多，這是奧特曼優先要務之一。奧特曼說：「在不久後的未來，OpenAI應會砸下數兆美元來興建資料中心。」
