日上季GDP亮眼 日圓走升

日本上季經濟成長展現超乎預期的韌性，民間消費成長也高於預估，強化了日本銀行（央行）10月升息的預期，激勵日圓兌美元15日盤中挺升0.4%。

日本內閣府15日公布，4-6月當季國內生產毛額（GDP）換算成年率後季比成長1%，高於經濟學家預估的0.4%，且是加速成長、連續第五季擴張，顯示雖然美國提高關稅，但內需依然熱絡，為日銀近期升息提供依據。

上季經濟成長主要由企業投資帶動，換算年率後季比成長1.3%，超乎經濟學家預期的0.7%，民間消費增長0.2%。上季儘管面臨美日關稅談判的不確定性，出口年率季比成長2%，淨出口為經濟成長率貢獻0.3個百分點，為最大貢獻來源。

儘管上季成長可能是受到了出口搶運的影響，但是民間消費和資本支出強勁，也是好消息，顯示出工資－物價上升循環還沒有被打破。

凱投宏觀亞太主管提連特指出，日本經濟正擺脫美國關稅陰影的態勢愈來愈明顯，他預期日本成長未來幾季將因出口下滑而趨緩，但通膨仍將高於日銀的2%目標，因此日銀10月恢復升息的可能性升高。

日本經濟再生大臣赤澤亮正表示，最新GDP數據證實日本經濟正在溫和復甦，但我們需警惕美國貿易政策帶來的下行風險。