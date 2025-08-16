印度打降稅牌刺激經濟 呼籲產業邁向自給自足

印度總理莫迪15日發表獨立紀念日演說，宣布10月起將調降消費稅以刺激經濟成長，協助緩和美國關稅的衝擊。他並呼籲全國產業，從肥料、噴射機到電動車電池，都努力朝自給自足目標邁進，例如本土製晶片就會在年底前上市。

莫迪在印度第79屆獨立日向全國發表演講，他說：「我們將推行下一代貨幣與服務稅（GST）改革，那將導致全國各地稅負大幅降低。」他未提供具體細節，但表示將在10月排燈節前後（適逢印度購物旺季）宣布新的稅制改變，並預期降稅將嘉惠國內眾多產業，以及中小企業。

印度2017年實施GST稅制後，國內上前來便一直敦促將這種複雜稅制化繁為簡。印度目前採行多層級稅率結構，對大多數貨物和服務課徵的稅率分成5%、12%、18%和28%四種級距，另外還對香菸這類所謂劣質品項加徵額外稅捐。

專家預期，簡化稅制有助提高銷量，並改善法遵，提振印度經濟成長，進而緩和美國總統川普對印度重課50%關稅的經濟衝擊。

政府推行稅務寬減措施，也將提高印度民眾的可支配所得，並促進家庭消費和企業投資。此舉可望使印度股市18日（下周一）輪盤後大漲；15日適逢獨立日，印股休市一天。印股今年表現在全球瞠乎其後，主要反映投資人對貿易戰、印股估值已高和盈餘成長減速的顧慮。

莫迪表示，過去十年是印度改革、表現和改造時期，今後將聚焦更宏偉的目標。他宣布，印度將成立負責下世代改革的任務小組，目標是加速經濟成長、大砍政府繁文縟節、治理現代化，並做好一切準備讓印度在2047年之前壯大為規模10兆美元的經濟體。

他還宣布，印度自製半導體晶片將在今年底前上市，並表示已在超過1,200個地點進行探勘，力求關鍵礦物自給自足。印度在地製造和自給自足，是莫迪多年來鼓吹的目標；如今全球貿易戰打亂供應鏈，更平添迫切性。