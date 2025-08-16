川普家族投資 美加密幣礦商擬併亞企

獲美國總統川普兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）投資的美國加密幣礦商American Bitcoin，據傳正在亞洲尋覓貯藏比特幣的企業，希望複製賽勒（Michael Saylor）旗下策略公司（Strategy）成功案例。

英國金融時報（FT）報導，正在打造自家「戰略」比特幣準備的American Bitcoin，已開始就潛在收購探詢投資人看法。知情人士透露，American Bitcoin打算收購日本上市公司，香港也可能是目標。

在川普家族最近數月持續敲進加密幣帶動下，比特幣價格漲勢強勁，所謂的加密幣財庫公司也爆炸性成長。加密幣財庫公司是指發行股票或債券，然後以籌到資金買進加密幣的企業。這類公司能讓投資人透過股市間接押注加密幣價格，對許多投資人而言，這種方法比直接持有加密幣來得簡單。

賽勒創立的策略公司是加密幣財庫公司先鋒，約持有62.9萬枚比特幣，這些比特幣價值760億美元，但該公司市值已激增至近1,100億美元。

針對FT披露的內幕，American Bitcoin在聲明中表示，該公司目標是打造全球最強大和效率最高比特幣貯藏平台，重點放在高效率運作、積極財庫管理與創造股東長期價值。