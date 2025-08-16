美零售銷售增長藏隱憂 勞動市場放緩恐抑制第3季消費支出

在汽車需求強勁及亞馬遜等零售巨擘促銷的帶動下，美國7月零售銷售堅實成長，且6月數據獲上修，但勞動市場放緩、商品價格高昂，還是可能會抑制消費者第3季的支出。

美國商務部15日公布，7月整體零售銷售月比增加0.5%，略低於預估的0.6%，6月數據則從0.6%增幅上修至0.9%。

扣除汽車後，7月零售銷售額增加0.3%，符合預估，但遠低於6月時的0.8%增幅（原先數字為增加0.5%）；扣除汽車及汽油後，零售銷售額增加0.2%，低於預估的0.3%，及6月時的0.8%增幅（原數字為增加0.6%）。

扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額則增加0.5%，優於預估的0.4%，但低於6月時的0.8%增幅（原為增加0.5%）。

在13類零售項目中，有九項都增加，尤其是汽車類，更創下3月以來最大增幅，因為消費者趕在9月底電動車租稅抵減結束之前搶購；電商及一般零售店的銷售也增加，可能是因為亞馬遜延長折扣期，以及沃爾瑪與目標百貨都有促銷活動所致。

另外，7月進口物價指數比6月上升0.4%，高於預估的0.1%，及6月時的0.1%升幅；扣除石油後的核心指數月升0.3%，高於預估的0.1%，及6月時的-0.1%，顯示關稅效應開始出現。

7月銷售情況穩健，可能是因為川普關稅政策的不確定性下降，加上股市持續上漲，使許多消費者放心花錢。不過7月通膨有回升跡象，而且勞動市場明顯降溫，可能抑制第3季消費支出成長。聯準會（Fed）官員正密切追蹤消費支出動態，以評估貨幣政策走向。

先前許多經濟學家認為，川普關稅可能推升通膨，但羅森伯格研究公司總裁羅森伯格提出截然不同的觀點，認為美國可能面臨「通縮震撼」，即物價下滑。

羅森伯格提出以下三個理由，認為美國將走向通縮。首先，物價高漲，導致消費者漸少開銷，需求相對於供給面減少，可能反而拉低物價。其次，移民減少可能使消費支出下滑，這將會拉低物價，並損害經濟成長。第三，美國人口正迅速老化，年齡較長的美國人，傾向於多存錢少花錢。