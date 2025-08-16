美零售銷售增長藏隱憂 勞動市場放緩恐抑制第3季消費支出

經濟日報／ 編譯任中原任君翔／綜合外電
美國7月整體零售銷售月比增加0.5%，略低於預估的0.6%，6月數據則從0.6%增幅上修至0.9%。（美聯社）
美國7月整體零售銷售月比增加0.5%，略低於預估的0.6%，6月數據則從0.6%增幅上修至0.9%。（美聯社）

在汽車需求強勁及亞馬遜等零售巨擘促銷的帶動下，美國7月零售銷售堅實成長，且6月數據獲上修，但勞動市場放緩、商品價格高昂，還是可能會抑制消費者第3季的支出。

美國商務部15日公布，7月整體零售銷售月比增加0.5%，略低於預估的0.6%，6月數據則從0.6%增幅上修至0.9%。

扣除汽車後，7月零售銷售額增加0.3%，符合預估，但遠低於6月時的0.8%增幅（原先數字為增加0.5%）；扣除汽車及汽油後，零售銷售額增加0.2%，低於預估的0.3%，及6月時的0.8%增幅（原數字為增加0.6%）。

扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額之後的控制組金額則增加0.5%，優於預估的0.4%，但低於6月時的0.8%增幅（原為增加0.5%）。

在13類零售項目中，有九項都增加，尤其是汽車類，更創下3月以來最大增幅，因為消費者趕在9月底電動車租稅抵減結束之前搶購；電商及一般零售店的銷售也增加，可能是因為亞馬遜延長折扣期，以及沃爾瑪與目標百貨都有促銷活動所致。

另外，7月進口物價指數比6月上升0.4%，高於預估的0.1%，及6月時的0.1%升幅；扣除石油後的核心指數月升0.3%，高於預估的0.1%，及6月時的-0.1%，顯示關稅效應開始出現。

7月銷售情況穩健，可能是因為川普關稅政策的不確定性下降，加上股市持續上漲，使許多消費者放心花錢。不過7月通膨有回升跡象，而且勞動市場明顯降溫，可能抑制第3季消費支出成長。聯準會（Fed）官員正密切追蹤消費支出動態，以評估貨幣政策走向。

先前許多經濟學家認為，川普關稅可能推升通膨，但羅森伯格研究公司總裁羅森伯格提出截然不同的觀點，認為美國可能面臨「通縮震撼」，即物價下滑。

羅森伯格提出以下三個理由，認為美國將走向通縮。首先，物價高漲，導致消費者漸少開銷，需求相對於供給面減少，可能反而拉低物價。其次，移民減少可能使消費支出下滑，這將會拉低物價，並損害經濟成長。第三，美國人口正迅速老化，年齡較長的美國人，傾向於多存錢少花錢。

美國 消費者

延伸閱讀

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

加入寰宇一家再進一步 星宇宣布與美國航空結盟

美國商機日德州登場！乖乖等30家台廠洽談採購 媒合台美之間更多商機

相關新聞

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

傳川普政府將入股英特爾 陳立武可望續掌權

知情人士透露，美國川普政府正在洽談入股美國晶片大廠英特爾事宜，既能推動川普的「美國製造」倡議，也緩解英特爾執行長陳立武的...

美零售銷售增長藏隱憂 勞動市場放緩恐抑制第3季消費支出

在汽車需求強勁及亞馬遜等零售巨擘促銷的帶動下，美國7月零售銷售堅實成長，且6月數據獲上修，但勞動市場放緩、商品價格高昂，...

印度打降稅牌刺激經濟 呼籲產業邁向自給自足

印度總理莫迪15日發表獨立紀念日演說，宣布10月起將調降消費稅以刺激經濟成長，協助緩和美國關稅的衝擊。他並呼籲全國產業，...

川普家族投資 美加密幣礦商擬併亞企

獲美國總統川普兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）投資的美國加密幣礦商Ameri...

日上季GDP亮眼 日圓走升

日本上季經濟成長展現超乎預期的韌性，民間消費成長也高於預估，強化了日本銀行（央行）10月升息的預期，激勵日圓兌美元15日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。