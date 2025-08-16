AI競賽新盟友 比特幣礦商獲Google青睞

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

比特幣挖礦與人工智慧（AI）運算的共通點，是兩者都需要龐大的能源與資金，這或許說明了Google為何選中比特幣挖礦商，作為AI競賽中的新盟友。

字母公司旗下的Google在14日參與一樁規模數十億美元的交易，對象是加密貨幣礦商TeraWulf。TeraWulf與AI雲端平台Fluidstack簽下兩份為期十年的租約，將向後者提供關鍵IT負載的資料中心服務，規模合計200千瓩（MW）。

字母則充當交易保證人以降低TeraWulf的風險，將為Fluidstack支付給TeraWulf的租金提供18億美元擔保。作為交換，Google將獲得認股權，可認購4,100萬股TeraWulf股票，持股比率達8%。

對TeraWulf而言，此交易將帶來37億美元收入，未來還有進一步成長空間。合約還附帶兩個各為期五年的延長選項，若全數執行，合約總收入可達87億美元。

TeraWulf最初是一家強調環保的比特幣挖礦公司，近年逐步擴展業務，搶攻AI企業龐大的電力需求。

