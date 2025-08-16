避險基金增持輝達、微軟

在人工智慧（AI）的蓬勃發展下，華爾街的大型避險基金第2季已加碼增持大型科技股，並減持一些像是航太國防、消費零售等產業的表現落後股票，回頭採取動能投資策略。

路透報導，「避險基金天王」達里歐創辦的橋水基金第2季增持了輝達、字母和微軟，其6月底持有的輝達股票達到723萬股，比3月底時多了154.5%。輝達為其押注最多的單一股票，總計11.4億美元。字母和微軟也分別增持84.1%和111.9%。

老虎全球（Tiger Global）也在第2季買進更多美股科技七雄（Magnificent Seven）股票，包括亞馬遜、字母、輝達、微軟和Meta。該基金增持了亞馬遜約400萬股，總持股達到約1,000萬股，價值23.4億美元。

這與今年稍早大型資金管理公司因為關稅引發金融市場波動而減持大型科技股相比，是很大的轉變，投資人當時也擔心通膨高漲和AI泡沫化，進而引發科技七雄遭拋售。

但在那之後，科技股上演了大逆轉。在大型科技股帶動下，標普500指數今年來大漲10%；大型科技股占該指數近三分之一市值。

而在科技股之外，有些避險基金也押注聯合健康保險集團（UnitedHealth）。「股神」巴菲特執掌的波克夏也買進這家保險公司，「金融巨鱷」索羅斯的索羅斯基金則增持現有持股。