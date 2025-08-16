聽新聞
關稅攪局 Coach母公司財測遜色

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Coach母公司全年獲利預測低於預期。（美聯社）

Coach母公司Tapestry雖然上季營收優於預期，但全年獲利預測卻低於市場預期，主因為關稅推升成本，拖累股價14日暴跌逾15%。Tapestry計劃減少手提包的款式數量，抵銷關稅衝擊。

Tapestry公布，截至6月28日的年度第4季（上季）經調整後每股盈餘（EPS）為1.04美元，營收年增8%至17.23億美元，都優於分析師預估，主要為Coach品牌銷售年增14%帶動，Kate Spade銷售下滑13%至約2.53億美元，雖仍高於預期，卻是連續第十季年比減退，也是2020年以來同期最低。

Tapestry表示，上季在北美獲得150萬名客戶，全年為680萬人，新帶入的千禧世代與Z世代客戶增加，占整體新客戶的比重約60%。該公司上季日本銷售減少11%，其他亞洲國家銷售也下滑1%。

然而，Tapestry預測今年度EPS將介於5.30至5.45美元，暗示將成長4%至7%，低於市場預估，並預期關稅將今年度EPS減少0.60美元，約三分之一衝擊來自小額貨物免稅遭取消。

Tapestry預期，美國總統川普實施的關稅將在今年度帶來約1.6億美元的成本。零售業大幅仰賴東南亞生產，Tapestry的Coach和Kate Spade手提包主要在越南、柬埔寨、菲律賓及印度等國生產，如今必承擔這些國家輸美商品的約20%關稅。

Tapestry財務長羅伊（Scott Roe）指出，關稅將對Kate Spade造成不成比例的衝擊，因為該品牌多數銷售都在美國，之後可能縮減全球各地Kate Spade手提包的款式數量30%。

