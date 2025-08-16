波克夏第2季減碼蘋果、美銀 大買聯合健保集團股票

據美國證管會（SEC）最新揭露的13F報告，「股神」巴菲特的波克夏公司今年第2季持續減碼蘋果與美銀，增持雪佛龍並新買進聯合健康保險集團（UnitedHealth）等非科技類股。但其他如摩根大通、先鋒，及橋水基金、潘興廣場等投資機構紛紛加碼科技股，其中輝達（Nvidia）更是集三千寵愛。

據14日揭露的文件，波克夏上季大砍2,000萬股蘋果股票，為去年第3季以來首度減持，但蘋果仍是波克夏股票組合中最大的持股部位。波克夏股東Cheviot經理人波拉克指出，蘋果股價偏高，促使波克夏賣出，但賣出的時機不佳，因為在蘋果執行長庫克本月承諾將加碼投資美國、產品因而得到豁免後，股價已大漲12%。

上季波克夏最受矚目的投資變動，則是砸下約15億美元，買下500多萬股的聯合健康保險股票。巧的是，「大賣空」電影原型人物貝瑞（Michael Burry）上季也敲進聯合健保。這家公司正面臨多重危機，今年來股價幾乎腰斬。去年，前執行長湯普森在曼哈頓遭槍殺；今年7月，該公司坦承涉及利用紅藍卡優勢計畫詐騙保費問題，正接受司法部相關調查；加上該公司也與其他美國同業一樣，面臨醫療費用上升的壓力，4月時公布的財報，十多年來首次低於華爾街預期。但有了巴菲特和貝瑞的背書，聯合健保的股價15日早盤大漲逾11%。

波克夏也繼續減碼美國銀行（BofA）持股，上季賣出2,600萬股，持股比例降至約8%；巴菲特從去年起便開始出脫美銀，但未說明原因。波克夏並揭曉三檔先前申請保密的「神祕」持股，分別為鋼廠Nucor、建商Lennar和D.R. Horton，這些都不是科技股。

相較之下，「金融巨鱷」索羅斯旗下索羅斯基金管理公司，上季加碼輝達（Nvidia）等，並買進台積電參與型美國存託股票（sponsored ADS）、敲進特斯拉與微軟等科技股，積極搶搭人工智慧（AI）熱潮。

避險基金經理人艾克曼的潘興廣場資本管理公司，上季也大手筆押寶科技股，重金新買進電商巨擘亞馬遜580萬股，目前持股價值接近13億美元，還將Alphabet A股的持股提高了20.8%，至540萬股。

摩根大通上季的美股投資組合總市值較前一季增長11.7%，前五大重倉股均為科技股，其中輝達市值位列第二，僅次於微軟，而先鋒和貝萊德上季在美股的最大持股則都是輝達。

在創辦人達里歐退休前，橋水基金大幅調整投資組合，包含加碼輝達至722萬股，同時買入微軟、Alphabet及Meta等科技股，新買入安謀（ARM）等科技股，並清倉阿里巴巴、拼多多等中國科技股。