波克夏入股後 聯合健康集團早盤股價飆漲10%

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威公司昨天揭露，對保險鉅子聯合健康集團（UnitedHealth Group）新建持股部位。該股昨天盤後大漲，今天早盤股價勁揚約10%。

路透社報導，波克夏（Berkshire Hathaway）昨天在遞交美國證券管理委員會（SEC）申報文件中揭露，截至6月30日為止，該公司累計持有504萬股聯合健康集團股票，市值約15.7億美元（約新台幣471億元）。

波克夏昨天揭露聯合健康集團持股後，該股盤後交易勁揚8.5%，今天早盤股價更大漲約10%。

波克夏還在文件中表示，已於第2季出脫蘋果公司（Apple）2000萬股，總持股數降至2億8000萬股，同時也縮減美國銀行（Bank of America）持股。

目前還不清楚這些交易是巴菲特（Warren Buffett）本人，還是投資組合經理人康姆斯（Todd Combs）與魏希勒（Ted Weschler），或者是波克夏準執行長阿貝爾（Greg Abel）所主導。

被納入道瓊工業指數成分股的聯合健康集團，在面臨成本攀升、美國司法部調查其帳單作業、遭遇網路攻擊，以及前執行長湯普森（Brian Thompson）去年12月遭槍擊身亡等因素影響下，今年截至8月14日為止，股價已經重挫46%、近乎腰斬。

波克夏這次是2024年第3季以來首次出售蘋果股票，雖然是進一步減少持股，但不代表全面撤出，因此蘋果昨天盤後股價變動不大。

巴菲特將於8月30日慶祝95歲生日。待63歲的阿貝爾明年元旦接任波克夏執行長後，巴菲特仍將繼續擔任波克夏董事長。

美國 波克夏 巴菲特

