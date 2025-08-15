美股早盤／英特爾逆勢大漲、台積電ADR跌 美政府傳用晶片法資金入股

在零售銷售數據強勁帶動下，道瓊工業指數15日早盤上漲273點，或0.6%；標普500指數在平盤附近游移；那斯達克綜合指數則下跌0.3%。

然而費城半導體指數早盤開低走低，一度跌2.1%；台積電ADR跌1.3%，英特爾逆勢大漲逾3%，根據彭博最新報導，川普政府正在討論運用晶片法案的資金，讓政府入股英特爾。

半導體設備製造大廠應材（Applied Materials）則重挫逾12%，因為該公司的本季財測未達市場預期，上季營收和獲利則超出預期。

至於道瓊的漲幅，一部分是受到聯合健康保險集團（UnitedHealth）大漲逾9%帶動，「股神」巴菲特執掌的波克夏和電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Berry）的Scion資產管理公司，都揭露上季買進這家保險巨擘股票。

美國政府15日公布的7月零售銷售數據，顯示美國的消費狀況仍然穩健。7月零售銷售月增0.5%，符合市場預期。剔除汽車後的零售銷售則增長0.3%，也符合預期。