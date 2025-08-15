快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

聽新聞
0:00 / 0:00

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
巴克萊研究顯示，美國通膨未大幅升溫，或許與進口商支付的關稅低於預期有關。美聯社
巴克萊研究顯示，美國通膨未大幅升溫，或許與進口商支付的關稅低於預期有關。美聯社

美國實施近百年來的最高關稅，卻未刺激通膨大幅升溫，此一現象令經濟學家備感困惑，有些人懷疑，企業至今仍不願將額外成本轉嫁給客戶。

然而，另一項主張似乎愈來愈有理有據，那就是進口商支付的關稅，其實遠低於各界對華府宣告稅率的推算。

巴克萊經濟學家在最新研究中，爬梳了5月的美國進出口統計數據，發現進口商在該月支付的加權平均關稅稅率約為9%，低於巴克萊依據白宮公告估算的12%，也遠低於其他機構的推算。加權平均關稅是依據各國銷美量調整的關稅均值。

根據巴克萊的研究，進口商支付的稅率低於預期，原因包括美國逾半數進口免稅，加上許多美國企業與消費者減少向高關稅國家採購，尤其是中國大陸。研究指出，「最出乎意料之處，在於美國的經濟韌性並非根植於對關稅的反應，而是實質稅率的升幅遠低於普遍預期」。

摩根大通經濟學家主張，6月實際關稅稅率低於名目稅率，原因是美國進口商轉向低關稅國或本國製造商拉貨。

稅率 美國 關稅 通膨

延伸閱讀

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

星宇航空北美布局再傳佳音 攜手美國航空締結合作夥伴

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

相關新聞

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

Business Insider報導，羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國可能步上日...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

美國實施近百年來的最高關稅，卻未刺激通膨大幅升溫，此一現象令經濟學家備感困惑，有些人懷疑，企業至今仍不願將額外成本轉嫁給...

川普晤陳立武後…傳英特爾可能獲美政府入股 盤前股價大漲逾4%

彭博（Bloomberg News）披露川普政府與面臨困境的晶片大廠英特爾（Intel）洽談可能入股後，英特爾股價今天在...

市場觀望美俄領袖峰會 亞股多收高

日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。市場也正緊盯預計於阿拉斯加州當地時間15日登場的美俄領袖峰會

停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

美國7月生產者物價漲幅為三年來最大，證實關稅已開始直接衝擊企業，再加上月初公布的7月就業成長比預期弱，指向經濟成長趨緩，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。