為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

美國實施近百年來的最高關稅，卻未刺激通膨大幅升溫，此一現象令經濟學家備感困惑，有些人懷疑，企業至今仍不願將額外成本轉嫁給客戶。

然而，另一項主張似乎愈來愈有理有據，那就是進口商支付的關稅，其實遠低於各界對華府宣告稅率的推算。

巴克萊經濟學家在最新研究中，爬梳了5月的美國進出口統計數據，發現進口商在該月支付的加權平均關稅稅率約為9%，低於巴克萊依據白宮公告估算的12%，也遠低於其他機構的推算。加權平均關稅是依據各國銷美量調整的關稅均值。

根據巴克萊的研究，進口商支付的稅率低於預期，原因包括美國逾半數進口免稅，加上許多美國企業與消費者減少向高關稅國家採購，尤其是中國大陸。研究指出，「最出乎意料之處，在於美國的經濟韌性並非根植於對關稅的反應，而是實質稅率的升幅遠低於普遍預期」。

摩根大通經濟學家主張，6月實際關稅稅率低於名目稅率，原因是美國進口商轉向低關稅國或本國製造商拉貨。