川普晤陳立武後…傳英特爾可能獲美政府入股 盤前股價大漲逾4%

中央社／ 紐約15日綜合外電報導
彭博（Bloomberg News）披露川普政府與面臨困境的晶片大廠英特爾（Intel）洽談可能入股後，英特爾股價今天在美股盤前交易大漲4.6%。

路透社報導，這項消息在美國總統川普（DonaldTrump）與英特爾執行長陳立武本週會晤後傳出，川普日前才因陳立武涉及中國相關投資，呼籲陳立武辭職

英特爾婉拒評論彭博的報導。

此外，英特爾在德國法蘭克福股市掛牌的股票今天也大漲3.6%。

英特爾曾是晶片製造業無庸置疑的龍頭，但近年地位不再，市值已從2020年的2880億美元暴跌至1040億美元。

多年來，英特爾力圖扭轉頹勢，若達成任何協議和可能的現金挹注，將助英特爾一臂之力。

