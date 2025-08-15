步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

Business Insider報導，羅森伯格研究公司總裁羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國可能步上日本及中國大陸後塵，面臨「通縮震撼」，即物價下滑，而非僅是緩升。

消費者可能會因物價下跌而感振奮，但對政策制定者來說，通縮往往被當作比高通膨更棘手的問題：美國聯準會（Fed）可透過升息來對抗高物價；但在通縮時，央行能做的就是調降利率至零，接著就需採取其他措施來刺激經濟。

這也是為何日本及中國等過去曾受通縮危機打擊的國家，在其後多年，經濟仍深陷成長乏力的泥沼。羅森伯格表示，美國可能正面臨相似命運。

羅森伯格提出以下三個理由，認為美國將走向通縮時代：

1. 關稅實際上可能導致通縮

經濟學家多認為關稅可能引發通膨，因企業能透過對消費者漲價，轉嫁進口關稅帶來的成本。但羅森伯格說，關稅也有具通縮性的一面：物價高漲，導致消費者漸少開銷，需求相對於供給面減少，可能反而拉低物價。

已有跡象顯示，美國消費者正勒緊褲帶。在7月通膨率升至2.7%之際，零售業銷售已十分疲弱。人口普查局資料顯示，6月零售銷售增長0.6%，但5月萎縮0.9%。

他表示：「國內生產毛額（GDP）到頭來只關乎支出」，指的是消費者支出占美國GDP成長約三分之二。

美國人減少支出，可能伴隨川普移民政策所帶來的短期衝擊。羅森伯格說，移民減少可能使消費支出下滑，這將會拉低物價，並損害經濟成長。

他也說，大多數在美國的移民，年齡介於35-54歲之間，正屬一生中通常達到消費高峰的年齡區間。他寫道：「每一個被拒絕入境美國的年輕移民家庭，都加速了即將到來的高齡消費斷崖。」

他也點出另一項事實：美國人口正迅速老化；人們的生育數量也不如以往。據美國人口普查局最新預測，至2050年前，美國65歲以上人口估將增至8,200萬，較2022年水準高出47%。

人口高齡化足以打擊經濟成長，因年齡較長的美國人，傾向於多存錢少花錢。據羅森伯格分析，某人的消費可能性，可能會從35歲的0.94，下降至65歲的0.67左右。