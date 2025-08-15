市場觀望美俄領袖峰會 亞股多收高

日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。市場也正緊盯預計於阿拉斯加州當地時間15日登場的美俄領袖峰會。

法新社報導，華爾街股市昨天收盤大致持平。美國7月生產者物價指數（PPI）月增0.9%、遠高於預期，打壓市場對聯邦準備理事會（Fed）可能降息的樂觀情緒，美國公債殖利率小幅上揚。

克瑞塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）表示，市場仍預期聯準會降息1碼（0.25個百分點），但降息2碼可能「已不在考慮範圍內」。

最新公布的數據顯示，日本4到6月的上季國內生產毛額（GDP）成長0.3%，前一季成長率也上修，使日本避開衰退。

日股基準日經225指數在本週迭創新高，今天收漲1.7%。上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高。

中國最新公布的資料顯示，7月零售銷售與工業生產增幅皆遠低於預期。受此影響，香港恆生指數連續第2天收跌。

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，商議解決烏克蘭戰爭的方案。