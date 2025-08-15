市場觀望美俄領袖峰會 亞股多收高
日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。市場也正緊盯預計於阿拉斯加州當地時間15日登場的美俄領袖峰會。
法新社報導，華爾街股市昨天收盤大致持平。美國7月生產者物價指數（PPI）月增0.9%、遠高於預期，打壓市場對聯邦準備理事會（Fed）可能降息的樂觀情緒，美國公債殖利率小幅上揚。
克瑞塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）表示，市場仍預期聯準會降息1碼（0.25個百分點），但降息2碼可能「已不在考慮範圍內」。
最新公布的數據顯示，日本4到6月的上季國內生產毛額（GDP）成長0.3%，前一季成長率也上修，使日本避開衰退。
日股基準日經225指數在本週迭創新高，今天收漲1.7%。上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高。
中國最新公布的資料顯示，7月零售銷售與工業生產增幅皆遠低於預期。受此影響，香港恆生指數連續第2天收跌。
美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，商議解決烏克蘭戰爭的方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言