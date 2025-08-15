快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

市場觀望美俄領袖峰會 亞股多收高

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。 示意圖／AI生成
日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。 示意圖／AI生成

日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。市場也正緊盯預計於阿拉斯加州當地時間15日登場的美俄領袖峰會。

法新社報導，華爾街股市昨天收盤大致持平。美國7月生產者物價指數（PPI）月增0.9%、遠高於預期，打壓市場對聯邦準備理事會（Fed）可能降息的樂觀情緒，美國公債殖利率小幅上揚。

克瑞塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）表示，市場仍預期聯準會降息1碼（0.25個百分點），但降息2碼可能「已不在考慮範圍內」。

最新公布的數據顯示，日本4到6月的上季國內生產毛額（GDP）成長0.3%，前一季成長率也上修，使日本避開衰退。

日股基準日經225指數在本週迭創新高，今天收漲1.7%。上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高。

中國最新公布的資料顯示，7月零售銷售與工業生產增幅皆遠低於預期。受此影響，香港恆生指數連續第2天收跌。

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，商議解決烏克蘭戰爭的方案。

日本 美國 亞股 川普 普亭 降息 恆生指數

延伸閱讀

降息預期升溫！不論降息速度快慢 短天期債表現都突出

澤倫斯基稱歐洲盟友允援助15億 烏東在恐懼下渴望和平

美俄峰會登場 和平協議能否終結戰爭？專家揭殘酷真相

先禮後兵？美俄峰會在阿拉斯加登場 五角大廈評估重啟冷戰時期基地

相關新聞

停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

美國7月生產者物價漲幅為三年來最大，證實關稅已開始直接衝擊企業，再加上月初公布的7月就業成長比預期弱，指向經濟成長趨緩，...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

Google在AI競賽的意外新盟友是「它」 股價狂飆60%

比特幣挖礦與人工智慧（AI）運算的共通點，是兩者都需要龐大的能源與資金，這或許說明了Google為何選中比特幣挖礦商，作...

市場觀望美俄領袖峰會 亞股多收高

日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。市場也正緊盯預計於阿拉斯加州當地時間15日登場的美俄領袖峰會

日股勁揚！日本經濟成長優於預期 重燃日銀升息預期

最新數據顯示日本上季經濟成長優於預期，重燃巿場對於日本銀行（Bank of Japan）將升息的預期，在金融股領漲下，東...

紐時：川普介入企業營運 已成「全球晶片業總司令」

川普總統(Donald Trump)同意輝達(NVIDIA，另譯英偉達)支付政府15%銷售額，放行對中國出口H20晶片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。