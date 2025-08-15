停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

美國7月生產者物價漲幅為三年來最大，證實關稅已開始直接衝擊企業，再加上月初公布的7月就業成長比預期弱，指向經濟成長趨緩，顯示「停滯性通膨」似乎山雨欲來。在這種氛圍下，美股標普500指數14日竟再創新高，令人訝異。為何美股能處變不驚、逆勢上漲？

成長停滯和通膨勁揚，這種「停滯性通膨」（staflation）似的經濟情況，以往公認是投資人最害怕的結果，因為可能限縮央行的選項，政策利率升也不是，降也不是。

美股撐盤支柱：企業盈餘成長不輟

然而，目前看來，股市似乎可與成長減速和通膨趨升跡象和平共存。這是因為，「停滯性通膨」威脅雖日益迫近，企業獲利成長仍屹立不搖，經濟衰退也還沒看到影子。

摩根大通跨資產策略主管薩洛裴克接受外媒訪問時說：「當前環境最讓人困惑的一點，就是在世界朝停滯性通膨方向前進，而且關稅炮聲隆隆，貨幣政策和貿易又充斥不確定性的此刻，股市怎能躍上或逼近空前最高點？」

薩洛裴克說：「我們尚未到停滯性通膨的地步。成長仍不錯，仍是正成長。成長股可貴之處，就是即使經濟成長減緩，也能創造盈餘成長。依我們之見，一切可能安然無事，直到經濟陷入衰退為止。假如成長率由正轉負，情況基本上就會變得什麼都不安全，什麼都會受到打擊。」

美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率仍有3%的水準，但今年數據可能受關稅效應扭曲--家庭和企業趕在新關稅實施導致物價上漲前採購、囤貨。7月就業成長意外放緩到僅增7.3萬人，前兩月數據還大幅下修。上月消費者物價指數（CPI）升幅仍溫和，但主因可能是企業吸收增加的成本，尚未轉嫁給消費者。周四生產者物價指數（PPI）比預期火熱，可見川普2.0關稅開始推升供應鏈上游的價格，是截至目前關稅將助長通膨最明顯的徵兆。

然而，美股標普500指數14日逆勢上漲1.96點，收在6,468.54點，是今年來第18度改寫歷史新高紀錄。科技股為主的那斯達克綜合指數也盤旋在歷史顛峰附近，只比前市創新高的21,710.67點小跌2.47點。

停滯性通膨vs.經濟衰退

加州CalBay投資公司首席市場策略師傑拉南解釋，當前停滯性通膨似的氛圍增濃，但對股市來說，並不像經濟衰退那麼駭人。

傑拉南說：「衰退期間通常會見到失業率竄升，企業盈餘、經濟成長、消費者支出全受影響，自然也會拖累股價。至於停滯性衰退，通常會看到經濟成長減緩，通膨居高不下，但失業率通常不會像全面衰退期間那樣飆升。」

FactSet分析師巴特斯說，截至上周五為止，81%的標普500成分股公司第2季盈餘都優於預期，比率高於過去五年平均的78%。整體而言，這些企業上季每股盈餘也比華爾街分析師的預測高出8.4%。同時，在盈餘法說會上提到「衰退」字眼的標普500成分股公司，比第1季大減87%。

薩洛裴克表示，據他觀察，華爾街對經濟的看法，愈來愈與市井街坊實際情況脫節。實際經濟現況是，成長的確減緩，但景氣尚未萎縮，經濟尚稱良好，足以支撐大型成長股繼續漲，因為這些公司較不受關稅和何時降息影響。而且，未來新科技驅動生產力提升，可能抵銷關稅造成的通膨效應，讓企業盈餘成長無損。

總之，如果經濟成長減緩，但企業盈餘仍強勁、就業市場也沒垮，股市就有穩中趨堅的底氣。