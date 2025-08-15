快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普2.0關稅雖導致美國物價趨升，就業減弱又指向成長減速，但策略師認為，只要企業獲利成長持續不輟，衰退也未降臨打擊支出，美股就有逆勢衝高的底氣。路透社
川普2.0關稅雖導致美國物價趨升，就業減弱又指向成長減速，但策略師認為，只要企業獲利成長持續不輟，衰退也未降臨打擊支出，美股就有逆勢衝高的底氣。路透社

美國7月生產者物價漲幅為三年來最大，證實關稅已開始直接衝擊企業，再加上月初公布的7月就業成長比預期弱，指向經濟成長趨緩，顯示「停滯性通膨」似乎山雨欲來。在這種氛圍下，美股標普500指數14日竟再創新高，令人訝異。為何美股能處變不驚、逆勢上漲？

成長停滯和通膨勁揚，這種「停滯性通膨」（staflation）似的經濟情況，以往公認是投資人最害怕的結果，因為可能限縮央行的選項，政策利率升也不是，降也不是。

美股撐盤支柱：企業盈餘成長不輟

然而，目前看來，股市似乎可與成長減速和通膨趨升跡象和平共存。這是因為，「停滯性通膨」威脅雖日益迫近，企業獲利成長仍屹立不搖，經濟衰退也還沒看到影子。

摩根大通跨資產策略主管薩洛裴克接受外媒訪問時說：「當前環境最讓人困惑的一點，就是在世界朝停滯性通膨方向前進，而且關稅炮聲隆隆，貨幣政策和貿易又充斥不確定性的此刻，股市怎能躍上或逼近空前最高點？」

薩洛裴克說：「我們尚未到停滯性通膨的地步。成長仍不錯，仍是正成長。成長股可貴之處，就是即使經濟成長減緩，也能創造盈餘成長。依我們之見，一切可能安然無事，直到經濟陷入衰退為止。假如成長率由正轉負，情況基本上就會變得什麼都不安全，什麼都會受到打擊。」

美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率仍有3%的水準，但今年數據可能受關稅效應扭曲--家庭和企業趕在新關稅實施導致物價上漲前採購、囤貨。7月就業成長意外放緩到僅增7.3萬人，前兩月數據還大幅下修。上月消費者物價指數（CPI）升幅仍溫和，但主因可能是企業吸收增加的成本，尚未轉嫁給消費者。周四生產者物價指數（PPI）比預期火熱，可見川普2.0關稅開始推升供應鏈上游的價格，是截至目前關稅將助長通膨最明顯的徵兆。

然而，美股標普500指數14日逆勢上漲1.96點，收在6,468.54點，是今年來第18度改寫歷史新高紀錄。科技股為主的那斯達克綜合指數也盤旋在歷史顛峰附近，只比前市創新高的21,710.67點小跌2.47點。

停滯性通膨vs.經濟衰退

加州CalBay投資公司首席市場策略師傑拉南解釋，當前停滯性通膨似的氛圍增濃，但對股市來說，並不像經濟衰退那麼駭人。

傑拉南說：「衰退期間通常會見到失業率竄升，企業盈餘、經濟成長、消費者支出全受影響，自然也會拖累股價。至於停滯性衰退，通常會看到經濟成長減緩，通膨居高不下，但失業率通常不會像全面衰退期間那樣飆升。」

FactSet分析師巴特斯說，截至上周五為止，81%的標普500成分股公司第2季盈餘都優於預期，比率高於過去五年平均的78%。整體而言，這些企業上季每股盈餘也比華爾街分析師的預測高出8.4%。同時，在盈餘法說會上提到「衰退」字眼的標普500成分股公司，比第1季大減87%。

薩洛裴克表示，據他觀察，華爾街對經濟的看法，愈來愈與市井街坊實際情況脫節。實際經濟現況是，成長的確減緩，但景氣尚未萎縮，經濟尚稱良好，足以支撐大型成長股繼續漲，因為這些公司較不受關稅和何時降息影響。而且，未來新科技驅動生產力提升，可能抵銷關稅造成的通膨效應，讓企業盈餘成長無損。

總之，如果經濟成長減緩，但企業盈餘仍強勁、就業市場也沒垮，股市就有穩中趨堅的底氣。

指數 通膨 美股 經濟衰退

延伸閱讀

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

關稅衝擊勞工支持方案地方盼增人力 勞動部允諾

川普關稅效應 生產者物價指數 創3年來最大增幅

台美續磋商關稅 俞大㵢：未來經貿夥伴關係將更緊密

相關新聞

停滯性通膨迫近 為何美股仍創高？策略師：憑這點就足以撐盤

美國7月生產者物價漲幅為三年來最大，證實關稅已開始直接衝擊企業，再加上月初公布的7月就業成長比預期弱，指向經濟成長趨緩，...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

Google在AI競賽的意外新盟友是「它」 股價狂飆60%

比特幣挖礦與人工智慧（AI）運算的共通點，是兩者都需要龐大的能源與資金，這或許說明了Google為何選中比特幣挖礦商，作...

市場觀望美俄領袖峰會 亞股多收高

日本最新公布的經濟成長數據優於預期，亞洲股市今天多收高。市場也正緊盯預計於阿拉斯加州當地時間15日登場的美俄領袖峰會

日股勁揚！日本經濟成長優於預期 重燃日銀升息預期

最新數據顯示日本上季經濟成長優於預期，重燃巿場對於日本銀行（Bank of Japan）將升息的預期，在金融股領漲下，東...

紐時：川普介入企業營運 已成「全球晶片業總司令」

川普總統(Donald Trump)同意輝達(NVIDIA，另譯英偉達)支付政府15%銷售額，放行對中國出口H20晶片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。