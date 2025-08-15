蘋果將釋軟體更新 讓Apple Watch具備血氧功能

快訊

中央社／ 舊金山14日綜合外電報導

蘋果公司（Apple Inc.）今天表示，將透過iPhone與Apple Watch軟體更新，為一些Apple Watch Series 9、Series 10與AppleWatch Ultra 2使用者推出重新設計的血氧偵測功能。

法新社報導，這項功能因專利糾紛遭擱置數年。蘋果在官網文章中表示：「這次更新是根據美國海關最近的裁決而做出。」

由於與醫療技術公司Masimo陷入專利糾紛，蘋果自去年1月起暫停在美國銷售最新款智慧手錶。

總部設於南加州的Masimo向美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）提出申訴，委員會裁決，由於這些智慧手錶Apple Watch型號涉及偵測血氧濃度的專利技術，因此暫停進口。

蘋果絕大多數產品是在海外生產，因此美國國際貿易委員會對這起專利糾紛擁有管轄權。

根據相關報導，當時蘋果從智慧手錶產品中移除這項功能並恢復銷售。

Masimo主張這項技術是他們發明，蘋果透過挖走他們的關鍵員工取得技術。但蘋果聲稱國際貿易委員會的裁決有誤，並告上美國聯邦法院。

