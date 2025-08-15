降息訊號要來了？Fed鮑爾22日將在傑克森洞年會發表演說

美國聯準會（Fed）宣布，主席鮑爾22日將在傑克森洞全球央行年會發表演說，市場聚焦於他是否將釋出恢復降息的訊號，以及對於貨幣政策架構評估的結論。

堪薩斯聯準銀行14日宣布，今年傑克森洞央行年會將在21-23日登場，主題為「過渡中的勞動市場：人口變項、生產力及總體經濟政策」。今年年會正值川普政府持續施壓Fed降息、對鮑爾展開人身攻擊、Fed內部意見分歧、市場預期9月降息機率超過九成等時刻。

鮑爾向來會利用傑克森洞年會的時機，公布貨幣政策的重要轉折，例如他在去年的傑克森洞年會強調降息時機已經來到，釋出強烈寬鬆訊號。美股早盤開高走高，道瓊一度漲逾300點，DXY美元指數跌破101，公債殖利率也下滑。

回顧過去，鮑爾在2023年的年會表明將維持高利率水準，確立利率「更高更久」的決策論調；2022年發表「鷹派」演說，表明抗通膨決心；2021年釋出量化寬鬆（QE）措施開始「退場」的訊號。

不過，觀察家認為，由於最近的數據好壞紛雜、Fed內部對於下一步的立場分歧，鮑爾反而可能淡化9月降息的預期，不希望市場認為降息是「板上釘釘」。

美銀證券前首席經濟學家哈里斯認為，Fed不喜歡在決策日讓市場意外，因此鮑爾可能會先降低投資人對9月降息的期待，暗示9月降息前景依然不確定。

摩根士丹利首席經濟策略師詹特娜也認為，最大關注事項是Fed官員是否會對市場預期澆冷水，但她預期9月仍將降息1碼，只是必須淡化降息2碼的市場期待。