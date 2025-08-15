除了減碼蘋果與美銀 波克夏也揭曉這三檔「神祕」持股

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季恢復賣出蘋果持股，減碼價值超過40億美元的股票，並且揭曉了三檔先前申請保密的「神祕」持股，分別為鋼鐵製造商Nucor、以及建商Lennar和D.R. Horton，但這三檔的部位都沒有大到巴菲特必須親自處理。

13F申報文件顯示，波克夏第2季賣出2,000萬股蘋果股票，持股砍到2.8億股，部位價值574億美元，為去年第3季以來首度減持蘋果，但仍是波克夏2,680億美元股票組合中，最大的持股部位。

波克夏股東Cheviot經理人波拉克指出，蘋果股價相對偏高，促使波克夏最近賣出，但賣出的時機不加，因為在蘋果執行長庫克本月承諾加碼投資美國後，股價已經大漲12%。

波克夏上季也出售2,600股美國銀行股票，持續減碼該銀行部位，降6億500萬股，價值280億美元。

波克夏上季最大筆投資為砸下約15億美元，買下略多於500萬股的聯合健康保險集團（UnitedHealth）股票，以該股第2季交易價格來看，波克夏買進UnitedHealth的成本可能約每股300美元以上，這筆投資目前可能處於虧損。

至於波克夏在第1季末向證管會（SEC）申請保密處理的「神祕」股票，也在第2季的13F報告揭曉，分別為Nucor、Lennar及D.R. Horton。

波克夏在第1、2季買進後，目前Nucor的600萬股股票、Lennar約700萬股、D.R. Horton約150萬股，這三檔持股在兩季的總買進金額不到20億美元。截至6月30日，波克夏的Nucor持股價值為8.56億美元，Lennar持股價值7.99億美元，D.R. Horton持股價值1.91億美元。

考量到這些投資的規模對波克夏而言相對較小，這三檔神祕股票很可能是由波克夏的投資經理人庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler）投資，也因為規模相對較小，申請保密略為令外界意外。計劃今年底卸下波克夏執行長職務的巴菲特，向來親自經手價值10億美元以上的大型投資。

在其他持股變動部分，波克夏買進了超過100萬股的Lamar廣告公司股票，加碼Pool、Constellation品牌公司及雪佛龍持股，減持Charter通訊公司近50%，並減碼Liberty Formula One持股，出清T-Mobile US部位。