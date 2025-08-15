UnitedHealth股價今年來幾乎腰斬 有何魅力竟吸引四大咖投資人買進？

美國聯合健康保險集團（UnitedHealth）正面臨醫療成本暴增、聯邦政府調查、管理階層動盪及駭客攻擊的後續影響，上季卻同時獲得「股神」巴菲特、「金融巨鱷」索羅斯、電影「大賣空」本尊貝瑞、以及億萬富豪投資人泰珀（David Tepper）的青睞，看好該股將跌深反彈。

13F申報文件顯示，巴菲特執掌的波克夏公司上季新買進504萬股的UnitedHealth股票，截至6月30日的價值為15.7億美元。觀察家認為，這項投資可能是巴菲特兩位投資副手庫姆斯與威許勒的手筆，而非巴菲特本人。

無獨有偶，索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司上季也增持UnitedHealth股票，貝瑞創立的Scion資產管理公司也小幅敲買進UnitedHealth的2萬股，截至6月底價值約600萬美元，泰珀的Appaloosa管理公司增持UnitedHealth持股超過200萬股，提高到245萬股，截至6月底價值7.64億美元，成為Appaloosa投資組合中，僅次於阿里巴巴的第二大持股部位。

UnitedHealth同時獲得四位投資大咖青睞，激勵股價10日盤後狂漲逾10%。

不過，UnitedHealth已成為美國醫療保險體系的問題焦點，最近幾個月遭遇一連串挫折，上季財報令人失望，每股盈餘（EPS）未達目標，且低估醫療成本65億美元，前執行長威蒂在5月下台，全年財測更低於市場原已不高的期待，拖累股價今年來累計下跌46%。

儘管如此，一些分析師仍樂觀看好該公司的長期展望，主因為營收成長穩定，明年獲利增長預料將增強，認為股價還有上漲空間。

在UnitedHealth公布上季財報後，瑞穗分析師海恩絲維持買進評等，認為下跌為長期投資人的買點，強調UnitedHealth的優勢包括事業規模、市場地位以及多元的事業。Bernstein分析師威爾克斯也維持買進評等，甚至在7月中旬便把UnitedHealth列為這波財報季的首選股之一。

分析師也早在6月底就揣測波克夏可能買進UnitedHealth，理由有三：巴菲特向來喜歡保險業者、UnitedHealth的財務依然穩健、以及支付高股息。