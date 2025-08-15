快訊

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

二戰終戰80周年…相隔13年 日本首相公開重提「反省」發動戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

力保最大談判優勢 中國警告西方企業勿囤積稀土

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸江蘇省連雲港市一處港口的工人正運送含有稀土元素的土壤準備出口，攝於2010年10月。路透
中國大陸江蘇省連雲港市一處港口的工人正運送含有稀土元素的土壤準備出口，攝於2010年10月。路透

金融時報15日報導，中國大陸嚴格管控稀土供應，正警告西方公司不要囤積，否則可能面臨更嚴重的短缺。

2位知情人士透露，中方已告訴外國公司不要囤積稀土及其產品；這些產品多為應用於電動馬達及其他關鍵技術的磁鐵，由於外界憂慮北京可能加強出口限制，需求因此持續攀升。

其中一位知情人士表示：「北京正告訴外國公司，他們不得囤積大量稀土庫存，否則將面臨短缺風險。」另一位人士補充說，中國當局正在刻意限制核准出口的數量，以防止外國囤積。他指出：「從現在起，這將成為一個談判著力點。」

知情人士表示，企業若能囤有大量稀土庫存，在面對短缺與價格波動時將更具應變能力，而北京當局的防範措施顯示，中方決心在這一領域保持最大的談判優勢。

儘管美中兩國本周同意將關稅休戰再延長90天，但中國對稀土的管控仍然是談判的重要議題。一位知情人士表示：「這絕對仍是個問題。」

報導同時指出，在美歐官員及企業抱怨管制造成短缺後，中方已部分放寬稀土供應。但貿易數據和調查顯示，北京仍在嚴格控制出口。根據美中商會7月調查，受訪會員中有一半表示，大多數稀土申請不是處於待審狀態，就是被駁回。

參與申請過程的人士表示，由於等待時間較長，行業協會和商業遊說團體經常將最迫切需求的公司名單提交給中國商務部，該部通常會優先加快對排名較前公司的審查。中國商務部未回應置評請求。

稀土 北京 情人

延伸閱讀

一個基金經理人成美國稀土救星 他靠「地緣政治溢價」股價狂飆3倍

世界人形機器人運動會北京開幕 武術踢球走秀紛登場

有別於日韓標準？ 貝森特：沒要求中加碼投資美

全球首場人形機器人運動會 在北京登場 16國比拚

相關新聞

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

年輕人青睞也敵不過關稅！Coach母公司獲利預測失色 股價跌逾15%

受惠於千禧世代與Z世代消費者的青睞，Coach母公司Tapestry上季營收優於預期，但全年獲利預測卻低於市場預期，主因...

除了減碼蘋果與美銀 波克夏也揭曉這三檔「神祕」持股

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）第2季恢復賣出蘋果持股，減碼價值超過40億美元的股...

UnitedHealth股價今年來幾乎腰斬 有何魅力竟吸引四大咖投資人買進？

美國聯合健康保險集團（UnitedHealth）正面臨醫療成本暴增、聯邦政府調查、管理階層動盪及駭客攻擊的後續影響，上季...

力保最大談判優勢 中國警告西方企業勿囤積稀土

金融時報15日報導，中國大陸嚴格管控稀土供應，正警告西方公司不要囤積，否則可能面臨更嚴重的短缺。

美銀：通膨居高不下+Fed冒險降息 將成美元「有毒組合」

美國銀行（BofA）分析指出，在通膨年率上升之際，若聯準會（Fed）仍要降息，將成為美元的「有毒組合」，重演近20年前美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。