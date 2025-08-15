力保最大談判優勢 中國警告西方企業勿囤積稀土

金融時報15日報導，中國大陸嚴格管控稀土供應，正警告西方公司不要囤積，否則可能面臨更嚴重的短缺。

2位知情人士透露，中方已告訴外國公司不要囤積稀土及其產品；這些產品多為應用於電動馬達及其他關鍵技術的磁鐵，由於外界憂慮北京可能加強出口限制，需求因此持續攀升。

其中一位知情人士表示：「北京正告訴外國公司，他們不得囤積大量稀土庫存，否則將面臨短缺風險。」另一位人士補充說，中國當局正在刻意限制核准出口的數量，以防止外國囤積。他指出：「從現在起，這將成為一個談判著力點。」

知情人士表示，企業若能囤有大量稀土庫存，在面對短缺與價格波動時將更具應變能力，而北京當局的防範措施顯示，中方決心在這一領域保持最大的談判優勢。

儘管美中兩國本周同意將關稅休戰再延長90天，但中國對稀土的管控仍然是談判的重要議題。一位知情人士表示：「這絕對仍是個問題。」

報導同時指出，在美歐官員及企業抱怨管制造成短缺後，中方已部分放寬稀土供應。但貿易數據和調查顯示，北京仍在嚴格控制出口。根據美中商會7月調查，受訪會員中有一半表示，大多數稀土申請不是處於待審狀態，就是被駁回。

參與申請過程的人士表示，由於等待時間較長，行業協會和商業遊說團體經常將最迫切需求的公司名單提交給中國商務部，該部通常會優先加快對排名較前公司的審查。中國商務部未回應置評請求。