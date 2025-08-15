美銀：通膨居高不下+Fed冒險降息 將成美元「有毒組合」
美國銀行（BofA）分析指出，在通膨年率上升之際，若聯準會（Fed）仍要降息，將成為美元的「有毒組合」，重演近20年前美元重貶的情境。
美銀貨幣策略師霍華德·杜（Howard Du）14日在給客戶的報告中指出，「若Fed恢復降息循環，2025年底前的任何降息，都可能發生在通膨年升率攀升之際」，「這種是有可能發生，但在歷史上極為罕見的情況」。
他指出，美國上次實質政策利率受抑制，是在2007年下半年-2008年上半年，當時彭博美元指數下跌約8%。他的歷史分析發現，美元貶值始於聯準會開始降息之前，如同今年所見，並且在降息之後還會續貶一段時間。
2007年下半年-2008年期間，供應震撼推升全球糧食與能源價格，但Fed仍選擇降息，因為美國房市與就業市場出現疲弱跡象。
如今，Fed必須要在總統川普高關稅政策所帶來的經濟不確定性、與就業市場放緩之間，取得平衡。儘管7月通膨率升幅為1月來最大，生產者物價指數（PPI）也高於預期，市場仍預期Fed 9月降息1碼（25個基點）的機率接近85%。
美銀估計，即便今年底前的整體消費者物價指數（CPI）月升率維持在0.1%左右，年升率仍將達到約2.9%，高於2025年中的水準。
美銀策略師團隊近期建議做多歐元、做空美元，預測歐元兌美元匯率今年底前將上漲約3%，觸及1.20美元兌1歐元。
彭博美元現貨指數8月來已下跌約1.3%，今年來累計下跌約8%，為2017年來最差的同期表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言