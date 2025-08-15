日本上季GDP成長韌性超乎預期 強化10月升息機率 日圓挺升

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本上季經濟成長展現超乎預期的韌性，民間消費成長也高於預估。路透
日本上季經濟成長展現超乎預期的韌性，民間消費成長也高於預估，強化了日本銀行（央行）10月升息的預期，激勵日圓兌美元15日盤中挺升0.4%。

日本內閣府15日公布，4-6月當季國內生產毛額（GDP）換算成年率後季比成長1%，高於經濟學家預估的0.4%，且是加速成長、連續第五季擴張，顯示雖然美國提高關稅，但內需依然熱絡，為日銀近期升息提供依據。

上季經濟成長主要由企業投資帶動，年率季比1.3%，超乎經濟學家預期的0.7%，民間消費增長0.2%。上季儘管面臨美日關稅談判的不確定性，出口年率季比成長2%，淨出口為經濟成長率貢獻0.3個百分點，為最大貢獻來源。

儘管上季成長可能是受到出口搶運的影響，但民間消費和資本支出強勁，也是好消息，顯示工資－物價上升循環還沒被打破。

凱投宏觀亞太主管提連特指出，日本經濟正擺脫美國關稅陰影的態勢愈來愈明顯，他預期日本成長未來幾季將因出口下滑而趨緩，但通膨仍將高於日銀的2%目標，因此日銀10月恢復升息的可能性升高。

彭博資訊經濟學家也預期，日銀10月將升息1碼。日圓兌美元15日盤中挺升0.4%，報147.20日圓兌1美元。

