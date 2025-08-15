快訊

擁核才能嚇敵人？日本走向「共享核武」的分界點

大牙無預警宣布離婚！5年婚姻劃下句點 發文認感情「1事」最難察覺

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府傳有意入股英特爾 恐使輝達、超微轉單 但無損台積電霸主地位

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析，美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel），將使輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力。歐新社
彭博資訊分析，美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel），將使輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力。歐新社

彭博資訊分析，美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel），凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能使輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力，能夠帶給英特爾幫助，卻難以拉近和晶圓代工龍頭台積電之間的差距。

彭博資訊已報導，川普政府和英特爾的交易模式可能仿效國防部入股稀土業者MP原料公司的模式，結合股權投資、保證採購、貸款和民間融資等手段。

彭博分析師指出，值得注意的是，俄亥俄州晶圓廠被列為協商的優先事項，由於俄亥俄州的政治敏感度高，英特爾先前延後當地的晶圓廠興建計畫已引發不滿，共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）更指責英特爾未能履行對俄亥俄州居民的承諾，呼籲展開「詐欺調查」。

英特爾是晶片法補助的最大受惠者，除了有85億美元補助款，還能取得110億美元貸款，如今政府可能入股，將加重該公司承擔的政治壓力更加劇，俄亥俄州晶圓廠便是明證，若英特爾在沒有明確客戶承諾下加速建廠，可能違背長期商業利益，但政府當局可能急於看到該計畫快速推動。

彭博分析師認為，擁有政府支持的英特爾，可能使輝達、超微及高通等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力，從而削弱美國晶片設計巨頭的全球競爭力，以換取強化美國製造。

這項潛在交易將帶給英特爾財務和信心支持，支撐該公司的國內製造企圖心，有更多時間化解結構性挑戰，但卻不太可能促使英特爾加快步調，拉近和台積電在先進製程表現的差距。

美國 川普

延伸閱讀

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

雙普會登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

相關新聞

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

彭博資訊14日引述知情人士獨家報導，美國川普政府正與英特爾公司（Intel）洽談，由美國政府入股這家晶片製造商，這也是白...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

美銀：通膨居高不下+Fed冒險降息 將成美元「有毒組合」

美國銀行（BofA）分析指出，在通膨年率上升之際，若聯準會（Fed）仍要降息，將成為美元的「有毒組合」，重演近20年前美...

日本上季GDP成長韌性超乎預期 強化10月升息機率 日圓挺升

日本上季經濟成長展現超乎預期的韌性，民間消費成長也高於預估，強化了日本銀行（央行）10月升息的預期，激勵日圓兌美元15日...

川普政府傳有意入股英特爾 恐使輝達、超微轉單 但無損台積電霸主地位

彭博資訊分析，美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel），凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能使輝達（Nvid...

「金融巨鱷」索羅斯上季加碼輝達、買進台積電ADR 減持金融股

「金融巨鱷」索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司上季加碼輝達（Nvidia）與Nike等公司的持股，並且買進台積電參與型美國存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。