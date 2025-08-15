川普政府傳有意入股英特爾 恐使輝達、超微轉單 但無損台積電霸主地位

彭博資訊分析，美國川普政府據傳正洽談入股英特爾（Intel），凸顯川普政府日益強勢干預企業界的姿態，可能使輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力，能夠帶給英特爾幫助，卻難以拉近和晶圓代工龍頭台積電之間的差距。

彭博資訊已報導，川普政府和英特爾的交易模式可能仿效國防部入股稀土業者MP原料公司的模式，結合股權投資、保證採購、貸款和民間融資等手段。

彭博分析師指出，值得注意的是，俄亥俄州晶圓廠被列為協商的優先事項，由於俄亥俄州的政治敏感度高，英特爾先前延後當地的晶圓廠興建計畫已引發不滿，共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）更指責英特爾未能履行對俄亥俄州居民的承諾，呼籲展開「詐欺調查」。

英特爾是晶片法補助的最大受惠者，除了有85億美元補助款，還能取得110億美元貸款，如今政府可能入股，將加重該公司承擔的政治壓力更加劇，俄亥俄州晶圓廠便是明證，若英特爾在沒有明確客戶承諾下加速建廠，可能違背長期商業利益，但政府當局可能急於看到該計畫快速推動。

彭博分析師認為，擁有政府支持的英特爾，可能使輝達、超微及高通等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力，從而削弱美國晶片設計巨頭的全球競爭力，以換取強化美國製造。

這項潛在交易將帶給英特爾財務和信心支持，支撐該公司的國內製造企圖心，有更多時間化解結構性挑戰，但卻不太可能促使英特爾加快步調，拉近和台積電在先進製程表現的差距。