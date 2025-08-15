「金融巨鱷」索羅斯上季加碼輝達、買進台積電ADR 減持金融股
「金融巨鱷」索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司上季加碼輝達（Nvidia）與Nike等公司的持股，並且買進台積電參與型美國存託股票（sponsored ADS）、敲進特斯拉與微軟等股票，但也大幅減碼Google母公司Alphabet，也出清摩根大通（小摩）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）等持股。
13申報文件顯示，索羅斯基金管理公司上季提高輝達持股到54萬300股，並且買進12.5萬股的台積電參與型ADS、3.3萬古微軟股票及3,000股特斯拉股票，顯示積極搶搭人工智慧（AI）熱潮。
索羅斯基金管理公司也加碼Nike B股持股33%至30.2萬股，並且提高UnitedHealth持股。
不過，索羅斯基金管理公司上季大砍Alphabet A股持股94.6%，砍到只剩30萬股，並且減持高盛82.7%，砍到2.1萬股，大幅減碼聯邦快遞（FedEx）持股82.1%到2萬股。
索羅斯基金管理公司上季出清小摩、阿斯特捷利康、那斯達克、諾斯壯百貨（Nordstrom）、阿拉斯加航空及波士頓科學公司。
