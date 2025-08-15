油價上漲約2%創一周新高 金價下跌

國際油價周四（14日）上漲約2%，創一周新高。紐約黃金現貨價格下跌0.61%，因美國通膨數據高於預期，降低了聯準會（Fed）9月較大幅度降息的可能性，提振了美元和美債殖利率，金價承壓。

不過市場普遍預期聯準會仍會在下個月降息25個基點（1碼），較低的利率可以降低消費者的借貸成本，從而促進經濟增長和石油需求。

布蘭特原油期貨周四結算價上漲1.21美元，或1.84%，報每桶66.84美元，而美國西德州原油期貨結算價上漲1.31美元，或 2.09%，報63.96美元。

價格上漲使得兩個指標原油價格三天來首次脫離技術超賣區域，並推動布蘭特原油創下8月6日以來的最高收盤價。

美國總統川普今（15）日將與俄羅斯總統普丁舉行峰會，他在會談前夕說，他認為普丁已準備好達成協議，結束烏克蘭戰爭。但川普也警告，如果今日會談無果，將對俄實施經濟制裁。

俄羅斯在2024年是僅次於美國的第二大原油生產國，因此任何可以放鬆對莫斯科制裁的協議，都可能增加俄羅斯可供出口到全球市場的石油量。但若俄羅斯持續烏克蘭戰爭，川普威脅將對俄羅斯原油買家（主要是中國和印度）徵收二級關稅。

Rystad Energy在一份客戶報告中表示：「鑑於俄羅斯石油買家可能面臨更大的經濟壓力，美俄和平談判的不確定性繼續增加，增加風險溢價。」

聯準會9月降息的預期也支撐了油價。交易員大多認為，聯準會將於下月降息。

金價方面，紐約黃金現貨價格周四下跌0.61%，至每英兩3,335.39美元。美元指數周四上漲，使得黃金對非美國買家的吸引力下降，而指標的10年期美債殖利率也從一周來的低點上漲。

較強勁的美國躉售價格數據緩和了市場對下月Fed大幅度降息50個基點的押注。美國勞工部勞動統計局周四報告指出，7月生產者物價指數（PPI）年增3.3%，高於預期的2.5%，而上周申請失業救濟人數224,000人低於預期。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說，美國PPI數據高於預期，可能降息預期，但總體而言，不會改變我們看漲黃金的觀點，因為聯準會最終仍將不得不在對抗通膨或支持經濟之間做出選擇。