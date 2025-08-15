美元指數上漲 因市場對Fed降息預期略為降低

美元周四（14日）上漲，因為同日公布的美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過預期，且創三年來最大漲幅，促使匯市交易員略為降低對聯準會的降息押注。儘管周四的數據並未動搖9月降息的理由，但確實引發了市場擔憂關稅仍可能在未來幾個月刺激通膨，並改變今年剩餘時間的降息進展。

美元指數周四上漲0.42%，至98.254。日圓兌美元下跌0.26%，至147.76田圓兌1美元；歐元兌美元下跌0.5%，至1歐元兌1.1649美元。

最新的物價數據也打擊了聯準會9月降息50個基點（2碼）的可能性，美國財政部長貝森特才剛在周三的媒體訪問中，暗示聯準會9月應該降息50個基點。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林周四表示，鑒於當前的經濟狀況，聯準會9月會議上降息2碼是沒有必要的。他認為，美國接近充分就業，通膨率高於2%目標，企業仍處於適應上調關稅的早期階段。

StoneX全球市場研究主管Matt Weller也說，PPI報告將打消9月可以降息50個基點的想法。最新的這個通膨數據確實引發了人們對聯準會是否能在今年剩餘時間內能夠大幅降息的疑問。

不過，分析師警告稱，不要指望美元會持續反彈。倫敦線上經紀商 Pepperstone市場分析師Michael Brown認為，在市場聽到聯準會主席鮑爾下周在傑克森洞的發言之前，市場仍然押注9月降息的想法。交易員目前押注聯準會9月降息25個基點的機率約為90%。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams表示，PPI報告雖為聯準會9月降息增加阻力，關稅正在推升企業之間的交易價格，而這最終會傳導到消費者價格之上。不過，未來將公布的就業市場數據對Fed下一步決策將產生更大的影響。