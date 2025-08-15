和波克夏眼光相同！大賣空貝瑞也買進這檔 艾克曼大力敲進亞馬遜

「大賣空」電影原型人物、以放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞（Michael Burry）上季對不同產業的企業更為看多，而且和巴菲特的波克夏公司一樣買進醫療保險業者聯合健康集團；知名避險基金經理人艾克曼則是大力新敲進亞馬遜股票，並增持Google母公司Alphabet股票。

根據14日公布的最新13F持股變動報告，貝瑞創立的Scion資產管理公司在第2季新建倉一些消費與醫療保健類股，包括高檔瑜珈服飾業者Lululemon 、服飾業者VF Corp、雅詩蘭黛（Estee Lauder）、製藥業者Regeneron Pharmaceuticals以及聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）、社群巨擘Meta以及荷蘭半導體供應商艾司摩爾（ASML）；貝瑞也買進中概股阿里巴巴與京東。這些投資以買權形式進行，也就是讓他能以特定價格買進相關股票。

貝瑞第2季的投資組合與第1季形成對比，第1季他曾對阿里巴巴、百度、京東和拼多多進行放空操作，當時正值川普宣布將對中國進口商品徵收高額關稅之前。

避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）的潘興廣場資本管理公司則公布，上季新買進電商巨擘亞馬遜（Amazon）580萬股，目前持股價值接近13億美元。這項投資最初於5月在一場投資者活動中由潘興廣場公開，當時該基金指出亞馬遜的雙重業務模式具有策略價值，並認為其估值具有吸引力。

潘興廣場還將其對Alphabet A股的持股提高了20.8%，至540萬股，另外清倉鐵路營運商Canadian Pacific Kansas City的持股。

同時，潘興廣場也小幅增持租車服務商赫茲（Hertz Global）、連鎖飯店與度假村品牌希爾頓（Hilton Worldwide）以及加拿大投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）。