快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

彭博：川普政府洽商入股英特爾 CEO陳立武將繼續掌權

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
知情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜。歐新社
知情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜。歐新社

情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜，討論由政府進場，幫助這家陷入困境的晶片製造商擴大美國製造，成為白宮願意模糊產官界線的最新跡象，激勵英特爾股價14日大漲逾7%。

彭博資訊報導，這項計畫源於總統川普日前與英特爾執行長陳立武的會議。知情人士表示，計畫內容是由美國政府出資購買英特爾股份，但具體細節正在商定中，美國政府潛在的入股規模尚不得而知。消息人士也提醒，相關方案仍有很高的不確定性。

美國政府入股，將有助英特爾落實的俄亥俄州晶圓廠計畫。英特爾曾承諾將該工廠打造成全球最大的晶片製造基地，但具體落實時卻一再延後。

英特爾拒絕就相關討論發表評論，僅表示，該公司「堅定致力於支持川普總統加強美國科技和製造業領導地位的努力」，「我們期待繼續與川普政府合作，推動這些共同的優先事項，但我們不會評論傳聞或揣測」。白宮暫未回應置評請求。

在英特爾減支和裁員的當下，任何協議都將增強其財務狀況。這也意味著陳立武將繼續執掌英特爾。川普曾以他存在嚴重利益衝突為由，要求其立刻辭職。

美國 川普 情人

延伸閱讀

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

雙普會登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

相關新聞

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

彭博資訊14日引述知情人士獨家報導，美國川普政府正與英特爾公司（Intel）洽談，由美國政府入股這家晶片製造商，這也是白...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

油價上漲約2%創一周新高 金價下跌

國際油價周四（14日）上漲約2%，創一周新高。紐約黃金現貨價格下跌0.61%，因美國通膨數據高於預期，降低了聯準會（Fe...

美元指數上漲 因市場對Fed降息預期略為降低

美元周四（14日）上漲，因為同日公布的美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過預期，且創三年來最大漲幅，促使匯市交易員略...

和波克夏眼光相同！大賣空貝瑞也買進這檔 艾克曼大力敲進亞馬遜

「大賣空」電影原型人物、以放空次貸泡沫成名的投資人貝瑞（Michael Burry）上季對不同產業的企業更為看多，而且和...

彭博：川普政府洽商入股英特爾 CEO陳立武將繼續掌權

知情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜，討論由政府進場，幫助這家陷入困境的晶片製造商擴大美國製造，成為白宮願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。