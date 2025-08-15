彭博：川普政府洽商入股英特爾 CEO陳立武將繼續掌權

知情人士透露，川普政府正在與英特爾洽商收購股權事宜，討論由政府進場，幫助這家陷入困境的晶片製造商擴大美國製造，成為白宮願意模糊產官界線的最新跡象，激勵英特爾股價14日大漲逾7%。

彭博資訊報導，這項計畫源於總統川普日前與英特爾執行長陳立武的會議。知情人士表示，計畫內容是由美國政府出資購買英特爾股份，但具體細節正在商定中，美國政府潛在的入股規模尚不得而知。消息人士也提醒，相關方案仍有很高的不確定性。

美國政府入股，將有助英特爾落實的俄亥俄州晶圓廠計畫。英特爾曾承諾將該工廠打造成全球最大的晶片製造基地，但具體落實時卻一再延後。

英特爾拒絕就相關討論發表評論，僅表示，該公司「堅定致力於支持川普總統加強美國科技和製造業領導地位的努力」，「我們期待繼續與川普政府合作，推動這些共同的優先事項，但我們不會評論傳聞或揣測」。白宮暫未回應置評請求。

在英特爾減支和裁員的當下，任何協議都將增強其財務狀況。這也意味著陳立武將繼續執掌英特爾。川普曾以他存在嚴重利益衝突為由，要求其立刻辭職。