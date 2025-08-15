蘋果獲准恢復Apple Watch血氧功能 透過軟體更新重啟測量

蘋果公司周四（14日）表示，將透過軟體更新，讓部分Apple Watch型號加入血氧測量功能。此時正值蘋果仍處於血氧測量技術的長期法律糾紛中，不過最新行動已獲得美國政府批准。

此舉將讓Apple Watch Series 9、Series 10和Apple Watch Ultra 2的美國用戶可以透過已配對好的iPhone智慧手機查看血氧數值。

蘋果與加州爾灣業者Masimo陷入長年法律糾紛，Masimo指控蘋果在雙方曾討論潛在合作後，挖角其員工並偷走脈搏血氧測量技術。

Masimo曾成功在美國國際貿易委員會（ITC）取得裁定，禁止具備血氧測試功能的Apple Watch進口，這促使蘋果移除這項功能，並進入冗長的上訴程序。最新消息傳出後，Masimo股價14日收盤下跌2.62%。

最新涵蓋在能夠提供血氧功能的Apple Watch機型在出廠時未內建血氧功能，但蘋果表示，美國海關已批准這次的軟體升級。

蘋果表示，在軟體更新後，使用者可透過Apple Watch上的血氧App啟動測量，由Apple Watch感測器收集數據，然後由iPhone計算並顯示血氧數值。

蘋果最初在2020年的Apple Watch Series 6中引進脈搏血氧測量功能，Masimo則在2022年推出具備血氧追蹤功能的W1手錶。

在2023年，Masimo說服ITC封鎖Apple Watch Series 9和Ultra 2的進口，理由是這些產品的血氧測量技術侵害其專利。蘋果當時成功說服聯邦巡迴上訴法院暫緩禁令，隔日便短暫恢復銷售。但法院於次月恢復禁令，導致蘋果在美國移除了相關功能。

目前，Masimo尚未回應媒體的置評請求。