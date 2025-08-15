巴菲特上季大買UnitedHealth股票 出清T-Mobile持股

快訊

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司上季大買UnitedHealth股票。 路透

申報文件顯示，「股神」巴菲特波克夏公司在第2季買進了UnitedHealth股票，使這家健康保險公司的股價在周四（14日）盤後交易大幅上漲逾10%。

根據周四揭露的申報文件，波克夏上季度買進了500萬股UnitedHealth的股票，這使得波克夏在UnitedHealth的持股價值達到16億美元。同在上季，波克夏也出售了其在T-Mobile的持股，價值達10億美元，完全撤出這家電信公司。

巴菲特投資UnitedHealth的時間點，正值這家健康公司面臨多重危機。去年，UnitedHealth高階主管Brian Thompson在紐約曼哈頓遭槍殺。另外，UnitedHealth與其他美國健康保險公司一樣，也面臨醫療費用意外上升的壓力。今年4月，公司公布的財報首次在十多年來低於華爾街預期，導致股價暴跌。此後，公司已更換執行長，並宣布將更換財務長。

上季巴菲特的波克夏也出售了2,000萬股蘋果公司（Apple）股票，這是繼去年大幅減碼後再度出手。儘管如此，蘋果仍然是波克夏市值上最大的股票持倉。不過在截至6月30日的三個月內，波克夏持有的蘋果股票市值已縮水約92億美元。

波克夏也繼續減碼美國銀行（BofA）持股，上季賣出2,600萬股，至6月底持股比例降至約8%。巴菲特從去年起便開始減持美銀股票，但未說明原因。

波克夏在消費食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）的持股，對公司來說是一大頭痛問題。波克夏今年稍早對這項投資認列了38億美元的減損費用，第2季未進一步增減持股。

波克夏另也調整了對美國房屋建商的投資，加碼Lennar Corp持股，同時減持D.R. Horton股份。針對鋼鐵製造商Nucor，波克夏增持股票。這些變動未出現在之前的申報中，因為波克夏向美國證管會（SEC）申請了保密處理。

