應材財測不妙 陸需求疲軟、客戶憂關稅 盤後重挫13%

半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）提出的本季營收與獲利測低於市場預估，原因是中國大陸需求疲軟以及關稅讓客戶面臨不確定性，導致客戶訂單不穩定。消息拖累應材股價在盤後重挫超過13%。

應材表示，預期本季經調整後每股盈餘2.11美元，低於分析師預估的2.39美元；預期營收為67億美元，亦低於市場預期的73.4億美元。

執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，目前的總體經濟與政策環境「導致不確定性上升與能見度降低」，他指出，中國大陸業務尤其受到不確定性的影響。

應材股價盤後重挫13.67%，報每股162.50美元。

川普政府的關稅政策可能會使進口晶片的價格翻倍，除非採購這些晶片的公司承諾在美國建廠。應材主要生產用於晶圓廠製造晶片的設備，目前這些製造多數集中在亞洲。

應材表示，目前有大量待審核的出口許可申請尚未獲得美國政府批准，該公司假定這些申請未來一季內不會獲得批准。

應材財務長希爾表示：「我們預期第4季營收將下滑，主因包括中國市場產能消化以及技術領先客戶因市場集中度和晶圓廠時程造成了需求非線性。」他還說，預期中國市場的疲軟將會持續數季。

回顧上季，應材淨利17.8億美元，相當約每股稀釋盈餘2.22美元，較去年同期的17.1億美元、每股盈餘2.05美元成長；上季營收73億美元，高於市場預期的72.2億美元

公司最重要部門半導體系統部門上季營收54.3億美元，超出市場預期，較去年同期成長10%。

應材本月稍早獲得美國總統川普讚揚，該公司被納入蘋果的一項推動美國本土晶片製造的計畫。

蘋果表示將與應材合作，在德州奧斯汀生產更多製造設備。