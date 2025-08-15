美股收盤／標普再創收盤新高 生產者物價攀高抑制降息預期

美國股市主要指數周四（14日）漲跌不一，標普500指數升至收盤高點，道瓊工業指數和那斯達克指數幾乎持平，此前一份高於預期的生產者物價指數（PPI）報告抑制了市場對聯準會（Fed）的降息預期。

周四美國股市三大指數漲跌互見，但變化不大。道瓊工業指數下跌11.01點或0.02%，收在44,911.26點；標普500指數上漲1.96點或0.03%，收在6,468.54點；那斯達克指數下跌2.47點，或0.01%，收在21,710.67點。

美國勞工部勞動統計局周四的報告顯示，由於商品和服務成本激增，7月生產者物價指數增幅為三年來最大，這代表通膨即將廣泛回升。

根據倫敦證交所集團（LSEG）彙編的數據，交易商將聯準會今年下半年的降息預期下調至約56.7個基點，而在PPI報告公布前，此一預期約為63個基點。但他們仍然完全消化了Fed將在9月降息25個基點的可能性。

麥格理（Macquarie Group）全球外匯和利率策略師Thierry Wizman表示：「這代表市場認為聯準會將在9月降息25個基點。但這將是一次鷹派降息，雖然聯準會希望引導市場走向持續的寬鬆周期，但現在還為時過早。」他說，下一個重要事件將是本月晚些時候的支出價格指數。如果出現服務業廣泛通脹的訊號，將有不利影響。

周四的另一份報告顯示，上周新申請失業救濟金的美國人數有所下降。

周四，標普500指數的11大類股中有七個下跌。

先前幾個反映勞動力市場疲軟和消費者價格溫和上漲的數據，原本增強了投資人對聯準會下月可能降息的預期。然而，周四的報告卻轉而令市場擔憂，美國對進口商品徵收關稅可能會在未來幾個月開始影響物價，並抑制美股的漲勢。美股的漲勢曾幫助標普500指數以及科技股密集的那斯達克指數在過去兩個交易日創下歷史新高。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「美國股市估值偏高。」他認為，根據遠期預估，標普500指數的本益比為23倍，比20年平均水準高近40%。

聖路易聯準銀行總裁穆薩林是今年聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的成員之一，他在財政部長貝森特表示聯準會應該在在9月的會議上降息50個基點（2碼）的後一天表示，沒有必要進行50個基點的降息。

英特爾股價周四上漲了7.4%，因為彭博新聞引述知情人士的話報導稱，川普政府正在與英特爾談判，希望美國政府有可能入股這家晶片製造商。思科下跌了1.6%，因為這家網絡設備生產商的業績預測只符合基本預期，這對投資人沒有什麼鼓舞作用。