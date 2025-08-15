快訊

怎樣才算得上很會吃？小吃教主舒國治的獨到觀察

全球首例！俄國用AI遠端生成病毒攻擊烏克蘭

疑電池釀禍...高雄鳳山3樓透天厝凌晨起火 一家四口2大2小逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英特爾執行長陳立武4月29日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透
英特爾執行長陳立武4月29日在美國加州聖荷西舉行的製造科技年會發表演說。路透

彭博資訊14日引述知情人士獨家報導，美國川普政府正與英特爾公司（Intel）洽談，由美國政府入股這家晶片製造商，這也是白宮模糊政府與產業界界線的最新跡象。

知情人士表示，此交易將有助於鞏固英特爾在俄亥俄州的晶片廠樞紐計畫。該公司曾承諾將把該廠打造為全球最大晶片製造基地，但進度屢次延宕。目前潛在持股規模仍未確定。

一周前，川普才指控英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）因早期與中國的關係而存在「高度利益衝突」，並公開呼籲撤換他。知情人士透露，此計畫源於川普與陳立武本周的一次會晤，細節仍在磋商中。一名人士稱構想是由美國政府出資購入股份，另一名人士則提醒，計畫仍存變數，談判最終可能破局。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，除非白宮正式宣布，外界對此類假設性交易的討論僅屬猜測。

英特爾對談判不予置評，但在聲明中表示，該公司「堅定支持川普總統推動美國科技與製造領導地位的努力。我們期待繼續與川普政府合作，推進雙方共同關注的優先事項，但不會對傳言或揣測發表評論」。

彭博資訊指出，若達成協議，將在英特爾削減支出和裁員之際，改善公司財務狀況，同時意味著陳立武將繼續領導公司。

這也是川普近期對關鍵產業的又一次直接干預。此前，美國政府已與輝達及超微達成協議，對銷售中國大陸部分半導體的收入抽成15%，並在美國鋼鐵（United States Steel）出售給日本競爭對手的交易中獲得「黃金股」。

美國 川普 情人

延伸閱讀

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

雙普會登場 為俄烏和談鋪路 川普：已考慮3地點

拉丁美洲國家因關稅向中國靠攏？川普：不擔心

滿足虛榮心？川普想從雙普會得到什麼 英媒：和面子有關

相關新聞

川普政府傳洽談入股英特爾 彭博：顯示美國政府與產業界界線模糊

彭博資訊14日引述知情人士獨家報導，美國川普政府正與英特爾公司（Intel）洽談，由美國政府入股這家晶片製造商，這也是白...

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

蘋果獲准恢復Apple Watch血氧功能 透過軟體更新重啟測量

蘋果公司周四（14日）表示，將透過軟體更新，讓部分Apple Watch型號加入血氧測量功能。此時正值蘋果仍處於血氧測量...

巴菲特上季大買UnitedHealth股票 出清T-Mobile持股

申報文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司在第2季買進了UnitedHealth股票，使這家健康保險公司的股價在周四（14...

應材財測不妙 陸需求疲軟、客戶憂關稅 盤後重挫13%

半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）提出的本季營收與獲利測低於市場預估，原因是中國大陸需求疲軟以...

ChatGPT各模型怎麼挑選？差異在哪？OpenAI官方指南

打開ChatGPT，左上角有豐富的模型可供挑選，既有以o開頭的推理模型，也有強調回覆速度快、帶有mini後綴的模型，也有人們熟悉、持續更新的GPT系列模型。哪些時候應該用最標準的GPT-4o，又應該何時推派o4-mini上陣？其實OpenAI官方的建議最精準，《遠見》本文彙整真正來自於AI界專家的說法，快速帶你看懂各個模型的特色，以及適用場景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。