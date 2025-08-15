台積電ADR下跌0.18% 較台北交易溢價23.01%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（14日）下跌0.18%，收在241.00美元，較台北交易溢價23.01%。費城半導體指數同日下跌0.12%。

周四美國股市三大指數漲跌互見，但變化不大。道瓊工業指數下跌11.01點或0.02%，收在44,911.26點；標普500指數上漲1.96點或0.03%，收在6,468.54點；那斯達克指數下跌2.47點，或0.01%，收在21,710.67點。

台灣加權股價指數下跌131.92點，收在24,238.10點，台積電（2330）下跌25元或2.08%，收在1,175元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.04 -0.90 148.00 +0.70

中華電 CHT 135.22 +0.27 134.50 +0.53

台積電 TSM 1,445.42 -0.18 1,175.00 +23.01

聯電 UMC 41.32 +0.73 40.80 +1.28

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽...

特談晶片銷陸協議 美財長：抽成輝達 將成「模板」

美國財長貝森特表示，最近與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）達成的「15%抽成」協議，可能成為其他企業的「模板」。彭博...

美躉售通膨攀上三年高點 Fed 降息預期降溫 股市早盤走跌

在服務價格大漲帶動下，美國7月躉售通膨登上三年高點，與近來溫和的消費者物價數據形成鮮明對比，美國聯準會（Fed）降息預期...

法人紛加碼 比特幣突破12.4萬美元創新高

在機構投資人與企業等法人買盤簇擁下，比特幣昨天盤中突破十二點四萬美元，再度改寫新高紀錄，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進...

ChatGPT各模型怎麼挑選？差異在哪？OpenAI官方指南

打開ChatGPT，左上角有豐富的模型可供挑選，既有以o開頭的推理模型，也有強調回覆速度快、帶有mini後綴的模型，也有人們熟悉、持續更新的GPT系列模型。哪些時候應該用最標準的GPT-4o，又應該何時推派o4-mini上陣？其實OpenAI官方的建議最精準，《遠見》本文彙整真正來自於AI界專家的說法，快速帶你看懂各個模型的特色，以及適用場景。

輝達翻轉中美晶片貿易政策 「抽成換出口」將成常態？

美國總統川普晶片政策翻轉半導體格局，川普更與輝達（Nvidia）和超微半導體（AMD）達成協議，允許美國政府從後者的中國銷售中抽成15%，以換取恢復向中國出口被禁的人工智慧（AI）晶片。此舉不僅顛覆了美國數十年來的國家安全政策，也創造出全新的企業風險，使投資者收益前景撲朔迷離。在華盛頓與北京的地緣角力中，這類協議背後究竟是變通還是破口？

