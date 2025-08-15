台積電ADR下跌0.18% 較台北交易溢價23.01%
台積電ADR周四（14日）下跌0.18%，收在241.00美元，較台北交易溢價23.01%。費城半導體指數同日下跌0.12%。
周四美國股市三大指數漲跌互見，但變化不大。道瓊工業指數下跌11.01點或0.02%，收在44,911.26點；標普500指數上漲1.96點或0.03%，收在6,468.54點；那斯達克指數下跌2.47點，或0.01%，收在21,710.67點。
台灣加權股價指數下跌131.92點，收在24,238.10點，台積電（2330）下跌25元或2.08%，收在1,175元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 149.04 -0.90 148.00 +0.70
中華電 CHT 135.22 +0.27 134.50 +0.53
台積電 TSM 1,445.42 -0.18 1,175.00 +23.01
聯電 UMC 41.32 +0.73 40.80 +1.28
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
