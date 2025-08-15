台積電ADR下跌0.18% 較台北交易溢價23.01%

打開ChatGPT，左上角有豐富的模型可供挑選，既有以o開頭的推理模型，也有強調回覆速度快、帶有mini後綴的模型，也有人們熟悉、持續更新的GPT系列模型。哪些時候應該用最標準的GPT-4o，又應該何時推派o4-mini上陣？其實OpenAI官方的建議最精準，《遠見》本文彙整真正來自於AI界專家的說法，快速帶你看懂各個模型的特色，以及適用場景。

2025-08-15 07:30