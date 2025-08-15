聽新聞
0:00 / 0:00
川普與陳立武會晤後…傳美國政府考慮入股！英特爾股價飆漲逾7%
彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士的說法報導，美國總統川普的政府正在跟晶片製造商英特爾（Intel）洽談美國政府可能入股的事宜。
路透社報導，英特爾股價在正規交易時段飆升逾7%，盤後再漲2.6%。
根據彭博，政府入股計畫源自川普（DonaldTrump）本週與英特爾執行長陳立武的一次會晤，有關股分和價格等細節仍在討論當中。
英特爾拒絕評論彭博的報導，但表示大力支持川普強化美國科技和製造業領導地位的努力。
白宮發言人德賽（Kush Desai）則表示，除非政府正式宣布，否則應該把這類討論當成臆測。
英特爾曾是晶片製造業無庸置疑的龍頭，但近年地位不再，市值已從2020年的2880億美元暴跌至1040億美元。
多年來，英特爾力圖扭轉頹勢，若達成任何協議和可能的現金挹注，將助英特爾一臂之力。
另外，英特爾3月表示，承諾在俄亥俄州投資280億美元建造的晶圓廠再次延長完工時間，首座工廠現在預計要到2030年才能竣工，並將在2030年至2031年間開始營運，比原定時程延後至少5年。
彭博指出，達成協議可能有助英特爾建造俄亥俄州晶圓廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言