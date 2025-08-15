買路財成過關密碼？美企赴陸新路線 充滿變數

川普擬從輝達（NVIDIA）出口至中國大陸的先進晶片收入抽成，這種出乎意料之外的安排，為美企進軍大陸市場提供一條充滿變數的新路線。

輝達和超微（AMD）同意在大陸銷售AI晶片收入的15%上繳美國政府，為進入該市場另闢蹊徑，專家與知情人士指出，這種模式促使美國企業重新衡量川普的命令對他們未來業務的影響，尤其是在川普決策神鬼難測情況下，包括額外的政策成本、出口許可的不確定性，以及可能在美中之間遭夾擊等。

華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員霍夫鮑爾直言：「真的很匪夷所思也極為罕見，更令人不安的是，除輝達和超微的個案外，適用範圍還可能擴大。若按新定義，所有東西都關係國家安全，意味一切出口都必須申請許可證，然後政府再依你的貢獻度決定是否發放。」

有企業人士擔心，以後每次召開討論關稅的會議，美國各貿易機關部會都可能向企業收取費用。

川普政府官員為此提供辯護，稱這是為政府創造收入的妙招，指適用範圍將遠超出晶片領域。財長貝森特13日接受彭博電視台採訪時坦言，「隨時間推移，我們可能會在其他行業看到這種做法。目前這種安排獨一無二，但既然已有模板並進行測試，何不擴大適用呢？」

貝森特也為這筆交易辯護，不認為這項允許輝達H20銷往中國大陸的決定有任何國安疑慮。