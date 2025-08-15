特談晶片銷陸協議 美財長：抽成輝達 將成「模板」

美國財長貝森特表示，最近與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）達成的「15%抽成」協議，可能成為其他企業的「模板」。彭博資訊分析指出，輝達的「買路財」模式，為其他企業示範了規避美中貿易緊張、卻充滿變數的新路線。

貝森特13日接受彭博電視訪問時說，「隨時間推進，我認為我們可能在其他產業看到抽成模式」，「目前這還很獨特，但現在我們有了模板和測試，為什麼不擴大範圍」？

貝森特對15%抽成最新談話

他也把這種「非常獨特的解決方案」歸功於總統川普，既允許輝達擴大中國大陸市場，又能讓美國技術成為大陸技術基準，還能讓美國納稅人取得「部分」回報，財政部將把從這類安排獲得的收入，用於償還政府債務。貝森特也說，「如果我們能大舉償還債務」，就有空間討論「還稅於民」的計畫。

在此同時，傳出川普正為本周在阿拉斯加舉行的美俄峰會忙得不可開交，因此按理本周不會對進口藥物政策有所宣布。所以藥品關稅還要延後數周再宣布。

美國官員及業界消息人士表示，川普原先稱，要公布藥品進口調查報告及產業相關的新關稅，但目前他要先忙其他事務，因此還要再過幾周才能專注此議題。

美國商務部長盧特尼克4月曾表示，依賴外國生產藥物是否危及美國國家安全，此事已開始評估，結果預計5月中到6月中出爐。川普曾表示，初期可能先對外國生產藥物開徵小額關稅，但最後會升到250%。

上周川普還說，他打算逐步引入關稅，讓藥廠有時間增加在美生產。但路透報導，歐洲官員、白宮消息人士及歐洲製藥界知情人士表示，製藥業的調查報告、進口藥物關稅不會很快出爐。

歐洲官員表示，美國顯然不可能在本月底前宣布藥物調查報告，當然他也警告一切要看情勢發展。歐洲製藥業消息人士則稱，川普政府注意力全放在15日於阿拉斯加舉行的美俄高峰會，因此按理本周不會宣布進口藥物政策。

但白宮發言人警告，這些傳聞純屬臆測，一切都要等白宮確定；發言人對進口藥物的評估審核及半導體的調查，其時間細節均拒絕進一步說明。消息人士另表示，川普政府會先宣布半導體業調查結果，接下來才是製藥業，兩者將間隔幾周。