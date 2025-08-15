美躉售通膨攀上三年高點 Fed 降息預期降溫 股市早盤走跌

在服務價格大漲帶動下，美國7月躉售通膨登上三年高點，與近來溫和的消費者物價數據形成鮮明對比，美國聯準會（Fed）降息預期隨之略為降溫，美國股市14日早盤應聲走跌，2年期公債殖利率上揚。

美國勞動統計局14日公布，7月生產者物價指數（PPI）比一個月前上漲0.9%，是2022年6月以來最大單月漲幅，和一年前相比攀升3.3%。相較之下，經濟學家原本預期美國7月PPI將比前月上漲0.2%，比一年前上揚2.5%。

美國7月服務價格上漲1.1%，漲幅是2022年3月以來最大，其中批發商與零售商獲利躍增2%；不含食品與能源的商品價格漲0.4%。這份報告顯示，儘管今年上半年需求持續走軟，業者仍紛紛調整商品與服務定價，藉此協助抵銷與美國調升關稅有關的成本。

另據美國勞工部同日公布的數據，8月9日止一周首次請領失業救濟金人數減少3,000人至22.4萬人，大致符合經濟學家預期；截至8月2日止一周持續請領失業救濟金人數降至195萬人，仍在高點附近徘徊，顯示許多失業美國人難以找到工作。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，美國7月PPI出爐後，Fed 9月降息1碼機率略為下降，但仍高於九成，降息半碼機率則降至零。走勢通常與Fed利率預期亦步亦趨的美國2年期公債殖利率14日盤中最多漲3.5個基點，報3.722%；美股道瓊工業指數早盤一度跌逾200點或0.5%，隨後跌幅縮小至0.2%左右，標普500指數約跌0.1%。

在市場幾乎篤定Fed 9月將降息之際，今年有Fed利率決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）13日警告，Fed不應在通膨完全獲得控制前再次降息，認為未來舉行的幾場決策會議都是「活的」（live），意味事前不知道決策官員投票傾向。古斯比說：「央行有特定傾向是大家最不想看到的現象。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）同日也表示，如果勞動市場維持穩健，2025年降息一次仍是合適之舉。舊金山聯準銀行戴利（Mary Daly）則認為Fed沒有9月降息2碼的必要，這麼做可能發出錯誤緊急訊號。