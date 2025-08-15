台積供應商關東電化火災 晶片業關注
客戶包括台積電（2330）、三星電子與鎧俠等大企業的日本工業氣體製造商關東電化工業，旗下一座工廠上周陷入祝融之災，已引發半導體供應鏈可能中斷的憂慮。
這座工廠位於日本群馬縣澀川，7日慘遭火舌吞噬。關東電化表示，這場火災導致一名員工死亡，一人受傷，澀川廠兩條生產線其中一條部分受損，當局已勒令該廠暫停運作。
三氟化氮是一種有毒氣體，用於在製造晶片時清潔基板製程腔體。日刊工業新聞報導，關東電化是台積電熊本廠三氟化氮供應商之一。岩井Cosmo證券資深分析師齊藤和嘉則表示，Sony與美光科技（Micron）也是關東電化客戶。
日刊工業新聞指出，鎧俠和Sony除了關東電化之外，已向南韓採購三氟化氮。鎧俠發言人表示，這場火災不會立即衝擊鎧俠產量或7至9月獲利，原因是該公司有其他氣體來源及剩餘庫存。Sony集團半導體部門則拒絕置評，表示Sony未公布供應商名單。
日本製三氟化氮有九成來自關東電化，三井化學5月宣布計劃明年3月底停產三氟化氮，理由是價格競爭持續加劇與原物料成本上漲。
齊藤和嘉表示，如果關東電化澀川廠長期關閉，為滿足人工智慧（AI）需求而產能全開的晶片製造商，產能吃緊情況可能進一步惡化。
