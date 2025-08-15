台積供應商關東電化火災 晶片業關注

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

客戶包括台積電（2330）、三星電子與鎧俠等大企業的日本工業氣體製造商關東電化工業，旗下一座工廠上周陷入祝融之災，已引發半導體供應鏈可能中斷的憂慮。

這座工廠位於日本群馬縣澀川，7日慘遭火舌吞噬。關東電化表示，這場火災導致一名員工死亡，一人受傷，澀川廠兩條生產線其中一條部分受損，當局已勒令該廠暫停運作。

三氟化氮是一種有毒氣體，用於在製造晶片時清潔基板製程腔體。日刊工業新聞報導，關東電化是台積電熊本廠三氟化氮供應商之一。岩井Cosmo證券資深分析師齊藤和嘉則表示，Sony與美光科技（Micron）也是關東電化客戶。

日刊工業新聞指出，鎧俠和Sony除了關東電化之外，已向南韓採購三氟化氮。鎧俠發言人表示，這場火災不會立即衝擊鎧俠產量或7至9月獲利，原因是該公司有其他氣體來源及剩餘庫存。Sony集團半導體部門則拒絕置評，表示Sony未公布供應商名單。

日本製三氟化氮有九成來自關東電化，三井化學5月宣布計劃明年3月底停產三氟化氮，理由是價格競爭持續加劇與原物料成本上漲。

齊藤和嘉表示，如果關東電化澀川廠長期關閉，為滿足人工智慧（AI）需求而產能全開的晶片製造商，產能吃緊情況可能進一步惡化。

日本 半導體 台積電

延伸閱讀

南早：大陸水電站因安全考慮 棄用西方工業控制晶片

嘉市6木屋毀祝融…憐低收戶6幼兒 市府攜手慈善團體濟助度難關

台泥三元大火事故滿月 立委賴瑞隆：地點不恰當、無限期停工

78歲父親獨居鄉下因沉迷手遊出事 過世後兒處理遺產「發現更大錢坑」

相關新聞

特談晶片銷陸協議 美財長：抽成輝達 將成「模板」

美國財長貝森特表示，最近與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）達成的「15%抽成」協議，可能成為其他企業的「模板」。彭博...

美躉售通膨攀上三年高點 Fed 降息預期降溫 股市早盤走跌

在服務價格大漲帶動下，美國7月躉售通膨登上三年高點，與近來溫和的消費者物價數據形成鮮明對比，美國聯準會（Fed）降息預期...

法人紛加碼 比特幣突破12.4萬美元創新高

在機構投資人與企業等法人買盤簇擁下，比特幣昨天盤中突破十二點四萬美元，再度改寫新高紀錄，顯示投資人在全球風險資產狂歡中進...

美財長：日銀決策慢半拍 日本應升息

美國財長貝森特13日表示，日本銀行（央行）在因應通膨方面落後於情勢，這是美國財政官員罕見地對外國央行政策決定提出評論。消...

美國海運進口量 可能已觸頂

美國物流業高層13日表示，美國海運進口量7月可能已到頂，零售商爭相自中國大陸等地提前進口貨品，設法避開購物旺季產品可能面...

台積供應商關東電化火災 晶片業關注

客戶包括台積電、三星電子與鎧俠等大企業的日本工業氣體製造商關東電化工業，旗下一座工廠上周陷入祝融之災，已引發半導體供應鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。